Casal gaúcho transforma Fiat Uno em "casa móvel" e viaja pelo Brasil

Caroline Melo e Erick Tramontes já conheceram seis estados e mais de 60 cidades brasileiras; eles passaram pelo Espírito Santo e conheceram alguns pontos turísticos capixabas

Você teria coragem de largar tudo para se jogar no mundão? Foi o que um casal de Torres, município do Rio Grande do Sul, fez. A bordo de um Fiat Uno vermelho, os influencers digitais Caroline Melo e Erick Tramontes deixaram para trás o emprego e a vida fixa para viajar pelo Brasil.

Ao todo, o casal, que coleciona mais de 90 mil seguidores em uma rede social, já conheceu seis estados e mais de 60 cidades brasileiras. Depois de muito pé na estrada, os dois chegaram no Espírito Santo e aproveitaram para conhecer alguns pontos turísticos, como o Convento da Penha, o Morro do Moreno e a Pedra Azul. No último sábado (24), os gaúchos deram uma paradinha na estátua do Grande Buda, em Ibiraçu.

O sonho de estar na estrada já é de muito tempo. A gente meio que pensou: 'Tem tanta gente que faz isso a pé, de bicicleta... Por que a gente não pode fazer isso no nosso carro?', e foi daí que demos a partida para estar na estrada e já faz dez meses que começamos o projeto Erick Tramontes • Influencer digital

O casal já estava junto há oito meses quando Erick propôs a Carol viajar pelo Brasil em um Fiat Uno. "Eu fiquei uma semana pensando se aceitava ou não, pensei em como seria para mim, já que teria que largar tudo, não ter uma renda mensal [...]. Mas, no final, acabei aceitando a proposta dele", disse a influencer.

Para começar a aventura, os dois venderam alguns objetos, como o próprio computador. "Também vendi muitas roupas. Eu era muito consumista, tinha roupas com etiquetas dentro do guarda-roupa. Então, para mim, morar dentro desse Fiat Uno mudou muito coisa", acrescentou Carol.

Carol e Erick conheceram a estátua do Grande Buda, em Ibiraçu, durante a passagem pelo Espírito Santo. (Roger Botelho)

A inspiração para transformar o carro em uma casa veio de outros viajantes na internet. A partir daí, Erick foi pegando as ideias, desenhou o projeto e contou com a ajuda de um amigo marceneiro de São Paulo para colocar tudo em prática.

"Vimos muitos viajantes na internet, pegamos ideias e chegamos ao Fiat Uno que está hoje, mas ainda tem muita coisa para mudar. Com o tempo, vamos adaptando", explicou o influencer.

Tudo no carro é muito pequeno e adaptado, mas suficiente para o casal: chuveiro, vaso sanitário, pia de "cozinha", geladeira. Para economizar, os dois evitam pagar por hospedagem em hotéis e pousadas. Por isso, eles fizeram uma barraca dobrável, que fica no teto do Fiat Uno.

O próximo destino do casal será a Bahia. O objetivo deles é chegar até Belém, capital do Pará. De lá, eles vão voltar para o Rio Grande do Sul, para ficar um pouco com a família e fazer melhorias no Fiat Uno. Depois disso, eles pegarão a estrada para visitar a Argentina e o Chile e, ao final, vão seguir rumo aos Estados Unidos.

