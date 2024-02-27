Restaurante da Ufes, no campus de Goiabeiras, terá resíduos transformados em biogás Crédito: Rafael Zambe

O Instituto Kiri fechou o primeiro acordo para transformar resíduos orgânicos gerados durante as refeições no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em biogás. O combustível produzido poderá ser utilizado pelo próprio RU para a preparação da alimentação diária de estudantes, funcionários e frequentadores do campus de Goiabeiras, em Vitória.

A transformação dos restos de alimentos em biogás será por biodigestores. A implementação desses equipamentos e a criação desse sistema por parte do instituto foi garantida através de uma parceria com o governo do Estado , por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti).

Os biodigestores têm a capacidade de transformar 300 quilos de resíduo orgânico, em média, em uma quantidade de biogás equivalente a 2,5 botijões de gás por mês, explica a presidente do Instituto Kiri, a engenheira química Simone Klein.

Simone explica que o trabalho no RU da Ufes será o primeiro passo do projeto. Depois, o mesmo modelo poderá ser replicado para os campus de Maruípe, Alegre, Linhares e São Mateus. “No segundo momento, pretendemos expandir esse formato para as escolas públicas e para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)”, detalha a presidente do instituto.

Your browser does not support the audio element. Restos de alimentos das refeições no restaurante da Ufes vão virar biogás

Como funciona a transformação dos resíduos em biogás O biodigestor a ser instalado no Restaurante Universitário da Ufes vai decompor materiais orgânicos, como restos de comida, resíduos agrícolas ou esterco, e transformá-los em biogás por meio de um processo chamado digestão anaeróbica. O biogás produzido a partir dessa transformação vai ser utilizado como uma fonte de energia renovável para gerar energia, como biogás e biofertilizante. Os biodigestores podem transformar 300 quilos de resíduos em biogás, numa quantidade equivalente a 2,5 botijões de gás ao mês.

Exemplo de biodigestor que transforma resíduo sólido em biogás Crédito: Reprodução

Expansão do projeto

O Instituto Kiri foi criado por quatro mulheres com atuação ligada à temática ESG (do inglês Environmental, Social, Governance, ou Governança ambiental, social e corporativa em português). São elas: a engenheira química Simone Klein, que é a presidente; a economista Maíra Chagas Welerson, vice-presidente; a engenheira bioquímica Mirella Cristina Nicolletti, diretora técnica; e a engenheira civil Monnique Damasceno, diretora administrativa.

O objetivo do instituto é fazer uma gestão inovadora de resíduos e implementar estratégias criativas para a transição energética. Segundo Simone, o Instituto nasceu com o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, apresentando a possibilidade de fazer uma gestão mais inovadora de resíduos gerados na agricultura e em restaurantes, por exemplo, de forma estratégica, transformando-os em energia.

“Hoje, de acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, não há uma sistemática funcional que trate adequadamente a disposição de resíduos sólidos urbanos. Há o predomínio do uso de aterros sanitários. Queremos mudar essa realidade e transformar o Espírito Santo em uma referência quando o assunto for geração de biogás”, informa Simone Klein.