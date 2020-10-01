Carreta desgovernada bate em barranco de Cachoeiro de Itapemirim

Uma carreta desgovernada só parou depois de bater em um barranco na Rodovia Cachoeiro x Safra, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (01). Segundo testemunhas, no caminho o veículo ainda atingiu uma barraca de frutas que fica na beira da estrada, mas o vendedor não se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não sofreu ferimentos graves.
Os bombeiros informaram que o motorista da carreta aparentemente não tinha fraturas, porém estava sentido dor na região pélvica, por isso foi imobilizado e encaminhado ao hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.