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Acidente

Carreta desgovernada bate em barranco de Cachoeiro de Itapemirim

O acidente aconteceu na rodovia Cachoeiro x Safra. O veículo ainda atingiu uma barraca de frutas que fica na beira da estrada e só parou ao bater no barranco na tarde desta quinta-feira (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 19:50

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:50

Carreta desceu desgovernada, acertou o barranco e algumas árvores da rodovia Crédito: Internauta
Uma carreta desgovernada só parou depois de bater em um barranco na Rodovia Cachoeiro x Safra, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (01). Segundo testemunhas, no caminho o veículo ainda atingiu uma barraca de frutas que fica na beira da estrada, mas o vendedor não se feriu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não sofreu ferimentos graves.
Os bombeiros informaram que o motorista da carreta aparentemente não tinha fraturas, porém estava sentido dor na região pélvica, por isso foi imobilizado e encaminhado ao hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

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