Até albina

Cardume com dezenas de arraias é flagrado em praia do ES; veja vídeo

Entre as dezenas de animais, uma arraia albina chamou a atenção até das pessoas que passavam pelo local

2 min de leitura min de leitura

Um enorme cardume de arraias foi registrado no mar da Baía de Vitória na manhã de quarta-feira (12). O flagrante foi feito pelo servidor público e fotógrafo Rodrigo Coutinho Martins, de 36 anos, que usou um drone para capturar as imagens. Entre as dezenas de animais, uma arraia albina chamou a atenção até das pessoas que passavam pelo local.



Em entrevista para o site g1 ES, O fotógrafo contou que costuma pedalar pela orla com um drone na mochila. Ele pretendia fazer algumas imagens de pescadores próximo à Ilha do Frade, também na Capital. "Ainda estou meio sem palavras sobre esse encontro. Eu geralmente tenho pedalado pela orla de Vitória com um drone guardado na bolsa e, às vezes, fico observando, fazendo alguns registros", disse.

Na semana passada, Rodrigo havia conseguido filmar três arraias. Mas, desta vez, o registro superou suas expectativas. "Hoje, fui surpreendido. Não tem nem como descrever", disse.

O fotógrafo avistou o cardume por volta das 7h30, na Baía das Tartarugas, próximo à Pedra das Andorinhas, entre a Praia da Guarderia e a Ilha do Frade, na Praia do Canto. "Nossa, eu nem imagino quantas tinham. É até difícil chutar um número", afirmou. O registro foi feito entre 7h50 e 8h40, quando, segundo Rodrigo, a bateria do drone acabou. Entre tantas, no entanto, uma delas se destacou no vídeo. "Teve um momento que na imagem aparece uma bem branca, aparentemente albina", disse ele.

Animal é comum no Espírito Santo

Embora o registro tenha chamado atenção, a presença de arraias no litoral capixaba é comum. Em 2022, um outro cardume foi filmado no estado. Na ocasião, o oceanógrafo Agnaldo Martins explicou que esse comportamento faz parte de um processo migratório.

"É bem comum a visualização desses animais, que agora são vistos com mais facilidade por conta dos drones. Essas arraias não ocorrem só aqui no Espírito Santo, ocorrem no mundo todo. Elas têm esse comportamento de formar grupos, e, em determinadas épocas do ano, aparecem com mais frequência na região costeira", explicou o especialista.

O oceanógrafo também esclareceu por que esses animais se agrupam em grandes cardumes. "É um comportamento migratório. Elas migram em grupos porque isso lhes proporciona vantagens, como maior proteção contra predadores", detalhou.

Rodrigo, que também desenvolve um projeto fotográfico social chamado "Vidas em Foco", considerou o registro um momento especial. "A imagem representa a materialização de uma ideia, quiçá um sonho. Já estou há algum tempo buscando as arraias, as vi e foi ainda melhor do que eu esperava", concluiu. Vale destacar que, por conta da enorme quantidade de animais reunidos, não é recomendável chegar perto e nem tentar tocar nas arraias.

*Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta