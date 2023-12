Caravana da Coca-Cola encanta moradores em cidade do interior do ES

Os veículos iluminados passaram pelas ruas de Itaguaçu e atraiu olhares encantados de adultos e crianças na noite desta segunda (11); veja datas para outras cidades do ES

O fim de ano chegou e a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já está percorrendo municípios do Estado a fim de espalhar a magia do Natal. Na noite desta segunda-feira (11) os moradores da pequena cidade de Itaguaçu, na região Serrana do Espírito, foram contemplados e puderam experimentar o encanto desta época do ano.