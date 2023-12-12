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Magia do Natal

Caravana da Coca-Cola encanta moradores em cidade do interior do ES

Os veículos iluminados passaram pelas ruas de Itaguaçu e atraiu olhares encantados de adultos e crianças na noite desta segunda (11); veja datas para outras cidades do ES

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 16:38

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

12 dez 2023 às 16:38
A Caravana de Natal da Coca-Cola percorreu o município de Itaguaçu na noite desta segunda-feira (11)
A caravana dA Coca-Cola passou pela cidade de Itaguaçu na noite desta segunda-feira (11) Crédito: Regimauro Grilo
O fim de ano chegou e a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já está percorrendo municípios do Estado a fim de espalhar a magia do Natal. Na noite desta segunda-feira (11) os moradores da pequena cidade de Itaguaçu, na região Serrana do Espírito, foram contemplados e puderam experimentar o encanto desta época do ano.
Um vídeo enviado por um leitor de A Gazeta mostra a população acompanhando e admirando a caravana.
“Para nós que somos do interior, é muito bacana recebermos um evento como esse. Legal demais e até emocionante”, disse o morador da cidade, Regimauro Grilo. O barbeiro Washington Luiz Squassanti também testemunhou a passagem da caravana e compartilha do mesmo sentimento. “Muitas famílias se reuniram para esse momento. Foi incrível”. Veja o vídeo:
Ficou curioso para saber se o seu município também receberá a magia do natal com as carretas da Coca-Cola? O HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, reuniu as cidades onde a caravana irá passar pelos próximos dias. Confira:
Castelo
  • Quando: 23/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Colatina
  • Quando: 12/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Guaçuí
  • Quando: 22/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Guarapari
  • Quando: 18/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Ibatiba
  • Quando: 21/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Linhares
  • Quando: 16/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Marataízes
  • Quando: 19/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Marechal Floriano
  • Quando: 20/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Pinheiros
  • Quando: 14/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
São Gabriel da Palha
  • Quando: 13/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
São Mateus
  • Quando: 15/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir
Vitória
  • Quando: 17/12
  • Horário: a partir das 19h
  • Rota: a definir

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