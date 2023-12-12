Caravana da Coca-Cola encanta moradores em cidade do interior do ES

“Para nós que somos do interior, é muito bacana recebermos um evento como esse. Legal demais e até emocionante”, disse o morador da cidade, Regimauro Grilo. O barbeiro Washington Luiz Squassanti também testemunhou a passagem da caravana e compartilha do mesmo sentimento. “Muitas famílias se reuniram para esse momento. Foi incrível”. Veja o vídeo: