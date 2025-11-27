Home
Capixaba morre atingido por raio durante passeio de bicicleta no Peru

A informação foi divulgada pelo pai de Yuri Botelho por meio de uma publicação nas redes sociais; homem morava nos Estados Unidos

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:41

Yuri Botelho
Yuri Botelho morava nos Estados Unidos Crédito: Redes Sociais

Um capixaba identificado como Yuri Botelho morreu após ser atingido por um raio enquanto fazia um passeio de bicicleta com amigos no Peru, na noite de quarta-feira (26). A informação foi divulgada pelo pai dele, Francisco Botelho Neto, ex-vereador de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por meio de uma publicação no Instagram. Yuri atualmente morava nos Estados Unidos.

Ele deixa um filho que completou 1 ano em agosto deste ano. “Lamento a partida precoce, mas agradeço a Deus todas as alegrias que ele nos trouxe. Amava o esporte e a disciplina. Partiu meu coração a precoce partida, mas ele mesmo nos confortará com suas lembranças”, escreveu o pai.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

