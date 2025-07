Vaquinha

Capixaba morre após convulsões e família pede ajuda para trazer corpo de Portugal

Natural de Cariacica, Emanuel Jesus, 31 anos, morreu na tarde de domingo (6), na cidade de Pombal, para onde havia se mudado em janeiro de 2024; saiba como ajudar

“Ficamos sabendo da notícia por volta das 16 horas de ontem (domingo). Ele passou mal no trabalho quando foi assinar os papéis das férias dele. Teve uma convulsão e uma parada cardíaca. Chamaram a ambulância, (reanimaram) e assim que chegou no hospital mais uma convulsão e outra parada. Nisso ocorreu um aneurisma e ele foi a óbito”, relatou.>

Com a morte do rapaz, que atuava como atendente de lanchonete em um posto de gasolina, a família pede ajuda para arcar com o translado do corpo, custos do hospital em Portugal e velório no Brasil. Os gastos são estimados em R$ 50 mil.>