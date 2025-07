Educação

Capixaba de 13 anos ganha troféu por nota máxima em Olimpíada de Matemática

Estudante é a segunda do Espírito Santo a conquistar a honraria máxima da OBMEP e revela que o gosto pela matemática veio de casa, transmitido da mãe para a filha

Publicado em 2 de julho de 2025 às 11:57

Isabela com a medalha de ouro e com o troféu de "Menina Olímpica" durante premiação. Crédito: Arquivo Pessoal

Com apenas 13 anos, Isabela Ramos Nascimento, estudante do 7º ano de uma escola privada em Cariacica (ES), conquistou um feito impressionante: foi medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) e recebeu também o troféu “Meninas Olímpicas” — um reconhecimento exclusivo para meninas que alcançam pontuação máxima na prova e que visa a incentivar a participação feminina nos espaços científicos. Isabela é a segunda capixaba a receber essa honraria. >

A estudante participou da OBMEP por iniciativa própria, sem preparação específica além do seu gosto pela disciplina e o incentivo familiar. “Sempre gostei muito de matemática, e a minha mãe também. Desde pequena, ela e minha tia me incentivaram muito a estudar. Foi assim que criei o gosto pela matemática, que é a minha matéria favorita”, comentou.>

“Eu nem sabia da dimensão da Olimpíada quando me inscrevi. Paguei a taxa e fui com o que sabia. Quando fui classificada para a segunda fase, fiquei muito feliz”, relatou Isabela, que competiu com mais de 18 milhões de estudantes de todo o Brasil. >

Após a classificação, a antiga escola ofereceu aulas extras para ajudar na preparação. O resultado final foi divulgado no dia 23 de dezembro de 2024, enquanto ela ajudava o pai na loja da família. >

Comecei a ver vídeos com resoluções da prova e percebi que tinha acertado várias questões. No dia do resultado, ficamos atualizando a página do computador na loja. Quando saiu, foi uma festa. Pulamos, comemoramos. Foi muito legal! Isabela Ramos Nascimento Estudante

Troféu "Meninas Olímpicas"

A cerimônia nacional de premiação aconteceu na última segunda-feira (30) e reuniu, no Rio de Janeiro, mais de 680 estudantes de todos os Estados e do Distrito Federal. A delegação do Espírito Santo contou com 23 estudantes medalhistas de ouro, mas Isabela foi a única a receber o troféu “Meninas Olímpicas” nesta edição. A premiação é concedida apenas às participantes que obtêm a pontuação máxima (120 pontos). >

Achei que receberia só a medalha de ouro. Quando chamaram meu nome para o troféu, eu fiquei em choque. Parece que estamos num sonho. Tudo lá era perfeito — o hotel, os eventos, as amizades que fiz. Foi inesquecível! Isabela Ramos Nascimento Estudante

A jovem vê a medalha como uma porta de entrada para novas oportunidades e pretende continuar competindo em outras olimpíadas. “Eu amo participar de olimpíadas. Mesmo quando não ganho, a experiência vale a pena. A gente aprende muito”, afirmou.>

Isabela aconselha outros estudantes a se esforçarem e acreditarem em si mesmos, enfatizando que o sucesso requer dedicação e trabalho árduo. Ela também destaca a importância de entender o processo da prova da OBMEP, incluindo a necessidade de apresentar o raciocínio completo, e não apenas a resposta final. >

Reação familiar

Família assistindo a estudante ser premiada no Jornal Nacional. Crédito: Arquivo Pessoal

A conquista de Isabela foi celebrada com emoção pela família e rendeu até uma aparição no Jornal Nacional. Sua mãe, Vânia Cristina Ramos, não escondeu o orgulho, destacando a importância de mostrar às crianças que a matemática pode ser prazerosa e acessível. >

Nós vemos a dedicação que ela tem pela matemática. E isso é muito importante para mim, porque muitas crianças e adolescentes têm um certo bloqueio com a matemática, acham que é um monstro. Ter conseguido mostrar para ela que a matemática pode ser gostosa e acessível é muito gratificante Vânia Cristina Ramos Mãe de Isabela

O que é a OBMEP?

Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) é a maior competição científica do país. Anualmente, reúne mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. A cerimônia de premiação de 2024 contou com a presença de mais de 50 mil estudantes e familiares de todos os Estados do Brasil.>

