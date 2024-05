Campanha

Campanha contra a pólio: saiba onde ocorre a vacinação na Grande Vitória

Governo do Espírito Santo espera vacinar mais de 255 mil crianças no Estado; campanha vai até 14 de junho

Campanha contra a poliomielite é voltada a crianças menores de 5 anos. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

É hora de levar as crianças menores de 5 anos para tomar a vacina contra a poliomielite. A campanha, que começou segunda-feira (27) e segue até 14 junho, faz parte do calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, que fixou a meta de 95% de cobertura vacinal para público-alvo de 255.075 crianças no Espírito Santo.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para colocar a dose em dia, basta se dirigir até a sala de vacinação mais próxima. Os menores de 1 ano de idade serão vacinados conforme a situação vacinal do esquema primário. Crianças de 1 ano a 5 anos de idade poderão ser vacinadas indiscriminadamente com a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido o esquema primário.

Vitória

A Prefeitura de Vitória informou que seguirá o calendário — de 27 de maio até o dia 14 de junho — e o público-alvo recomendados pelo Ministério da Saúde. Por nota, a administração municipal afirmou que está se organizando para executar a campanha em todas as salas de vacina da Capital, além de imunização em unidades estratégicas nos fins de semana. A oferta de vacinação será prioritariamente por agendamento on-line no site ou aplicativo da prefeitura.

Vila Velha

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha informa que a vacinação contra poliomielite é ofertada em todas as salas de vacina da cidade, por meio do agendamento on-line no site da prefeitura, e também aos finais de semana nas ações que acontecem nos Shoppings Praia da Costa e Boulevard. O "Dia D" está previsto para acontecer no dia 8 de junho.

Cariacica

Em Cariacica, a vacina será ofertada de segunda a sexta-feira, sem agendamento, nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que têm sala de vacina, das 7h30 às 15h30.

As UBS que contam com salas de vacina são as seguintes: Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Operário, Jardim América, Bela Vista, Vila Graúna, São Geraldo, São João Batista, São Francisco, Valparaíso, Santa Fé, Bela Aurora, Santa Bárbara, Flexal, Rio Marinho e Itaquari.

Além disso, aos fins de semana, a vacinação está disponível, sem agendamento, no Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, sábado e domingo, das 10h às 17h.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde(Semsa), informa que a vacinação contra a poliomielite pode ser feita sem agendamento, nas unidades de saúde. Confira os dias, locais e horários para a imunização:

Unidade de Setiba , de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30;

, de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30; Unidade de Santa Mônica , de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30h e das 13h às 15h30



, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30h e das 13h às 15h30 Unidade de Perocão , de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h



, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h Unidade de Jabaraí , de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h



, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 15h Unidade Adalberto , de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 15h



, de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 15h Centro Municipal de Saúde, no Itapebussu , segunda, terça e quinta, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h. Na quarta-feira, das 13h às 15h



, segunda, terça e quinta, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h. Na quarta-feira, das 13h às 15h Unidade de Camurugi , segunda, terça, quarta e sexta, das 7h30 às 11h e na quinta-feira, das 07h30h às 11h e das 13h às 15h



, segunda, terça, quarta e sexta, das 7h30 às 11h e na quinta-feira, das 07h30h às 11h e das 13h às 15h Unidade Bela Vista , de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 15h



, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 15h Dr. Roberto Calmon, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 15h



de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 15h Unidade CAIC, Coroado , segunda e sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h



, segunda e sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h Unidade Kubitschek / Ipiranga , de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h



, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h Unidade de Meaipe , de segunda a sexta, das 8h às 11h



, de segunda a sexta, das 8h às 11h Unidade de Reta Grande, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 12h às 15h



de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 12h às 15h Unidade de Todos os Santos , de segunda e sexta, das 8h às 15h



, de segunda e sexta, das 8h às 15h Unidade de Rio Claro, terça e quinta, das 8h30h às 12h e das 13h às 14h30



terça e quinta, das 8h30h às 12h e das 13h às 14h30 Unidade de Samambaia, sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 14h30



sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 14h30 Unidade de Buenos Aires, na penúltima quarta-feira do mês, das 9h às 12h e das 13h às 14h30



na penúltima quarta-feira do mês, das 9h às 12h e das 13h às 14h30 Unidade Baia Nova, na última quarta-feira do mês, das 9h às 12h e das 13h às 14h30



na última quarta-feira do mês, das 9h às 12h e das 13h às 14h30 Unidade de Amarelos, segunda-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h



Serra

A Prefeitura da Serra promoverá na quinta-feira (30), sexta-feira (31) e no sábado (1° de junho), das 9 às 17 horas, uma ação de vacinação no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Não é necessário agendamento prévio, mas é preciso levar um documento pessoal, como CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação. Além da vacina contra pólio, também é possível se imunizar contra gripe e Covid-19.

Além da ação, o imunizante contra a poliomielite está disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

Viana

Em Viana, a aplicação do imunizante acontece em todas as 18 unidades básicas de saúde, das 8h às 15h, sem a necessidade de agendamento. O município informou que realizará um Dia D de vacinação em 8 de junho.

A doença

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave que provoca paralisia flácida devido à infecção pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3. Apesar de também ser conhecida como "paralisia infantil", o Ministério da Saúde reforça que o vírus que pode infectar crianças e adultos.

Nos casos em que acontecem as paralisias musculares, quando a doença se manifesta da forma mais grave, os membros inferiores são os mais atingidos. A doença permanece endêmica em dois países: Afeganistão e Paquistão, com registro de 5 casos em 2021. Nenhum caso foi confirmado nas Américas.

Este ano, é esperado que 202.910 crianças entre 1 e 5 anos possam receber a dose de forma indiscriminada e 52.165 crianças menores de 1 ano recebam a dose de forma seletiva, totalizando o público de 255.075 crianças menores de 5 anos. A vacinação contra a poliomielite segue o Calendário Nacional de Vacinação, consistindo em três doses administradas aos 2, 4 e 6 meses de vida, com reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Atualização Após a publicação deste texto, Viana enviou informações sobre a aplicação da vacina. A reportagem foi atualizada.

