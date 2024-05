Imunização

Covid: como funciona a nova vacina da Moderna e quem precisa tomar

Espírito Santo já recebeu mais de 47 mil doses da Spikevax, imunizante destinado a uma variante mais recente do coronavírus

A nova vacina da Moderna foi lançada em setembro de 2023 e aprovada pela Anvisa em março deste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as cidades que já receberam as doses já podem iniciar a vacinação do público-alvo.

A Spikevax é monovalente, ou seja, protege contra apenas uma cepa do vírus. Ela conta com a proteína spike codificada para a subvariante XBB 1.5 do coronavírus, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma das cepas mais transmissíveis do vírus, embora não esteja ligada a casos graves da doença. A XBB 1.5, apelidada de “kraken”, é uma subvariante da Ômicron.

Quem recebe essa vacina não é exposto ao micro-organismo que causa a doença. A Spikevax é composta por um RNA mensageiro (mRNA) sintético, que corresponde a uma proteína do agente infeccioso (no caso, a proteína spike da variante XBB 1.5). Isso faz com que as células produzam um pedaço inofensivo da spike, permitindo que o organismo reconheça como algo estranho e, assim, ative a produção de anticorpos e de outras células imunológicas para se proteger.

A nova vacina contra a Covid-19 será oferecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para bebês a partir de seis meses que ainda não receberam nenhuma proteção contra a doença e para alguns grupos prioritários como um reforço — que poderá ser feito anualmente ou a cada seis meses. Entenda abaixo:

