Câmera em navio mostra visão diferente da chegada à Baía de Vitória

Gravação divulgada por um oficial de náutica mostra como é chegar à Capital capixaba de navio; para o piloto, vista é a mais bonita do Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:56

Já viu algum vídeo nas redes sociais com alguém usando a sigla POV? O Point Of View, “ponto de vista” na tradução literal, é usada na internet para dizer algo como: “Veja com meus olhos”. E foi justamente o que o oficial de náutica Michelangelo Alexandrino, de 31 anos, fez ao mostrar nas redes sociais um registro divulgado no sábado (18): a chegada de um navio à Baía de Vitória, vista de dentro da embarcação.

O vídeo, publicado no perfil @umpiloto_, mostra o momento em que o navio se aproxima do litoral capixaba e revela o cenário que só quem trabalha no mar costuma ver de tão perto. O conteúdo repercutiu na internet e surpreendeu até o próprio autor.

Tomei um susto quando vi o alcance. Aproveitei que fizemos uma escala extra no Porto de Vila Velha e resolvi gravar. Só não achei que fosse ter tanta visibilidade Michelangelo Alexandrino Oficial de Náutica

Michelangelo é oficial de náutica, ou, como ele explica de forma simples, um dos pilotos de bordo responsáveis por conduzir o navio em turnos de oito horas. “Trabalhamos em revezamento com mais dois oficiais, e temos a comandante que gerencia todo o navio”, afirmou.

A gravação foi feita no dia 18 de outubro, durante a saída do navio do Terminal de Vila Velha (TVV). O vídeo mostra a vista da Terceira Ponte, o contorno das ilhas e o encontro das águas que formam a baía. Um ângulo que poucos capixabas que têm a chance de ver. A vista impressionou o oficial, que disse que a chegada a Vitória é a mais bonita que ele já viu.

De todas as chegadas que já fiz, com certeza Vitória é a mais bonita. Já passei por Paranaguá, Santos, Pecém e Navegantes, enfim, a lista é longa. Mas Vitória conseguiu ganhar até do meu Rio de Janeiro. O Rio que me perdoe, mas depois dessa entrada, Vitória é a número um Michelangelo Alexandrino Oficial de Náutica

Conteúdo sobre 'perrengues' de piloto

Michelangelo conta que criou o perfil @umpiloto_ há algum tempo para compartilhar bastidores da vida no mar, incluindo as aventuras e os perrengues, mas acabou deixando o projeto parado. “Passamos por um período com pouca internet a bordo, e, com a correria, acabei sem tempo de manter o conteúdo”, lembra. Com o novo embarque, decidiu reativar o perfil. Na publicação, o oficial brinca: "Minha CNH é diferenciada".

