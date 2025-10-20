Câmera em navio mostra visão diferente da chegada à Baía de Vitória

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:56
Já viu algum vídeo nas redes sociais com alguém usando a sigla POV? O Point Of View, “ponto de vista” na tradução literal, é usada na internet para dizer algo como: “Veja com meus olhos”. E foi justamente o que o oficial de náutica Michelangelo Alexandrino, de 31 anos, fez ao mostrar nas redes sociais um registro divulgado no sábado (18): a chegada de um navio à Baía de Vitória, vista de dentro da embarcação.
O vídeo, publicado no perfil @umpiloto_, mostra o momento em que o navio se aproxima do litoral capixaba e revela o cenário que só quem trabalha no mar costuma ver de tão perto. O conteúdo repercutiu na internet e surpreendeu até o próprio autor.
Michelangelo AlexandrinoOficial de Náutica
Michelangelo é oficial de náutica, ou, como ele explica de forma simples, um dos pilotos de bordo responsáveis por conduzir o navio em turnos de oito horas. “Trabalhamos em revezamento com mais dois oficiais, e temos a comandante que gerencia todo o navio”, afirmou.
A gravação foi feita no dia 18 de outubro, durante a saída do navio do Terminal de Vila Velha (TVV). O vídeo mostra a vista da Terceira Ponte, o contorno das ilhas e o encontro das águas que formam a baía. Um ângulo que poucos capixabas que têm a chance de ver. A vista impressionou o oficial, que disse que a chegada a Vitória é a mais bonita que ele já viu.
Michelangelo AlexandrinoOficial de Náutica
Michelangelo conta que criou o perfil @umpiloto_ há algum tempo para compartilhar bastidores da vida no mar, incluindo as aventuras e os perrengues, mas acabou deixando o projeto parado. “Passamos por um período com pouca internet a bordo, e, com a correria, acabei sem tempo de manter o conteúdo”, lembra. Com o novo embarque, decidiu reativar o perfil. Na publicação, o oficial brinca: "Minha CNH é diferenciada".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o