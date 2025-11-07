Turismo no ES

Buda de Ibiraçu: obras são liberadas e praça turística fica pronta em 2026

A Praça Torii, um espaço de valorização da cultura japonesa, vai começar a ser construída e prazo estimado é de 10 meses para conclusão; investimento é de R$ 5,68 milhões

Gustavo Domingos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:34

Área de 9.240 m² será transformada em novo espaço turístico em Ibiraçu Crédito: Divulgação/Sebrae

Um dos pontos turísticos mais visitados do Espírito Santo, o Grande Buda, erguido às margens da BR 101, em Ibiraçu, vai ganhar, em 2026, uma nova área para complementar a experiência dos visitantes. O governo do Estado liberou a construção da Praça Torii no entorno do monumento que é, atualmente, o maior Buda do Ocidente e o segundo maior do mundo.

A praça, destacando o tradicional portão Torii — símbolo de passagem para o sagrado — será um espaço de valorização da cultura japonesa, com elementos que reforçam contemplação, paisagem e integração. A área total requalificada será de 9.240 m² e terá um investimento de R$ 5,68 milhões. A proposta é melhorar a circulação, o acolhimento e a permanência dos visitantes.

A estrutura inclui estacionamento para carros e um exclusivo para ônibus de turismo, bicicletário, sanitários acessíveis, iluminação que valoriza o ambiente e aumenta a segurança, paisagismo e infraestrutura hidrossanitária completa.

A autorização para as obras foi assinada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta sexta-feira (7) e, segundo o subsecretário de estadual de Gestão e Marketing Turístico, Luciano Manoel Machado, os trabalhos devem ser concluídos em até 10 meses, a depender das condições climáticas. Com construção finalizada, a expectativa é aumentar em 20% o número de visitantes, hoje estimado em 500 mil por ano.

Luciano reforça que a praça faz parte de um conjunto maior de ações do governo para fomentar o turismo no Espírito Santo. Ele explica que, com as mudanças previstas pela reforma tributária, atrair mais visitantes também significa ampliar a arrecadação no Estado.

“A reforma tributária vai mudar bastante a forma de arrecadar. Então, quanto mais conseguimos atrair turistas, mais o dinheiro circula aqui. O turista que vem de Nova Iorque, da Argentina ou da Europa vai gastar no Estado, e essa arrecadação fica na fonte de consumo. O turismo é um instrumento de geração de emprego e renda muito poderoso”, afirma.

Reconhecido como patrimônio histórico pela Unesco, o Buda de Ibiraçu atrai cerca de meio milhão de visitantes por ano ao Mosteiro Zen Budista. Inaugurada em agosto de 2021, a estátua tem 35 metros de altura, pesa 350 toneladas e se tornou um dos maiores cartões-postais do Estado. Para o subsecretário, a nova praça chega para somar.

“A praça do Torii quer dizer local de contemplação, aconchego, harmonia. É um espaço pensado para dialogar com o ambiente. Tudo foi projetado com orientação dos monges, e isso faz dela um espaço muito significativo”, enfatiza Luciano.

Este texto foi escrito por Gustavo Domingos, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O conteúdo foi editado por Aline Nunes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta