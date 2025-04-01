Brincadeira de criança causa incêndio em apartamento no Centro de Piúma

Uma brincadeira feita por um menino de seis anos provocou um incêndio em um apartamento no Centro de Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (31). Segundo familiares, a criança colocou álcool dentro de uma bola, ateou fogo e chutou o objeto, que caiu embaixo de uma cama. Rapidamente as chamas atingiram o colchão, e se alastraram do quarto para outros cômodos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O apartamento fica no segundo andar de um imóvel. Além da mãe do menino, estavam na casa a irmã dele, de nove anos, os avós, uma prima e outra criança. Familiares contaram à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, que o garoto tentou reproduzir uma brincadeira que viu na praia durante o dia.

No quarto dos avós, o menino de seis anos pegou uma bola, colocou álcool e ateou fogo, com auxílio de um isqueiro. O colchão da cama pegou fogo, e as chamas se alastraram, atingindo dois televisores, guarda-roupas, roupas e eletrodomésticos no apartamento.

O avô da criança se sentiu mal após inalar fumaça e chegou ser encaminhado a um hospital, mas foi rapidamente liberado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o fogo. A Defesa Civil Municipal fez análise estrutural no imóvel na manhã desta terça-feira (1º) e interditou o local. Como a família morava de aluguel, a prefeitura informou que está prestando apoio.