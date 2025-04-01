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Álcool e fogo

Brincadeira de criança causa incêndio em apartamento no Centro de Piúma

Familiares contaram que menino de seis anos tentou reproduzir, dentro do imóvel, uma brincadeira que viu na praia durante o dia

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 11:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2025 às 11:21
Uma brincadeira feita por um menino de seis anos provocou um incêndio em um apartamento no Centro de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (31). Segundo familiares, a criança colocou álcool dentro de uma bola, ateou fogo e chutou o objeto, que caiu embaixo de uma cama. Rapidamente as chamas atingiram o colchão, e se alastraram do quarto para outros cômodos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O apartamento fica no segundo andar de um imóvel. Além da mãe do menino, estavam na casa a irmã dele, de nove anos, os avós, uma prima e outra criança. Familiares contaram à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, que o garoto tentou reproduzir uma brincadeira que viu na praia durante o dia.
No quarto dos avós, o menino de seis anos pegou uma bola, colocou álcool e ateou fogo, com auxílio de um isqueiro. O colchão da cama pegou fogo, e as chamas se alastraram, atingindo dois televisores, guarda-roupas, roupas e eletrodomésticos no apartamento.
O avô da criança se sentiu mal após inalar fumaça e chegou ser encaminhado a um hospital, mas foi rapidamente liberado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o fogo. A Defesa Civil Municipal fez análise estrutural no imóvel na manhã desta terça-feira (1º) e interditou o local. Como a família morava de aluguel, a prefeitura informou que está prestando apoio.
Brincadeira de criança causa incêndio em apartamento no Centro de Piúma

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