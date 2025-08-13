Home
Bombeiro do RJ cai em mata e liga para Bombeiros após saltar em Castelo

Segundo a corporação, vítima realizou o acionamento ao perder o controle do equipamento após saltar da Pedra dos Cabritos

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:06

 - Atualizado há uma hora

Vítima perdeu controle durante pulo e caiu

Um praticante de base jump, de 40 anos, caiu em área de mata e ligou para os Bombeiros na manhã desta quarta-feira (13), na região da Pedra dos Cabritos, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, na Região Sul do Espírito Santo. Por meio de nota, a corporação disse que a vítima entrou em contato dizendo que caiu e se feriu após saltar de parapente e perder o controle do voo.

No local, a equipe descobriu que a vítima também é um bombeiro militar de 40 anos de idade e natural do Rio de Janeiro. Segundo os profissionais que atuaram no local, o paraquedas teria girado no momento da queda. Ele tentou controlar, mas foi jogado em direção à pedra e desceu batendo na encosta até cair no chão.

Um dos bombeiros que participou do resgate contou que o local é difícil acesso e fica na base da pedra, no meio da mata fechada. Ele conta que a vítima apresentava possíveis fraturas na perna direita, dores na costela e quadril, além de sentir dificuldade para respirar.

O homem foi imobilizado e transportado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) até o campo e levado para o Hospital de Castelo pelo Samu/192. Segundo os socorristas, ele seria encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, devido à dificuldade de respirar e ferimentos.

Esporte radical

O base jump é um esporte radical que envolve saltar de objetos fixos, como prédios, antenas, pontes e penhascos, utilizando um paraquedas para aterrissar. É considerado um esporte de alto risco, com uma taxa de mortalidade mais alta que o paraquedismo tradicional, devido à baixa altitude de salto e à necessidade de reação rápida em situações de emergência.

Correção
14/08/2025 - 10:18hrs
Após a publicação, foi confirmado que a vítima era praticante de base jump e não piloto de parapente. Título e texto foram corrigidos

