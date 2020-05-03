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Pandemia no ES

Baixo Guandu registra três primeiros casos de coronavírus

A prefeitura informou que os pacientes contaminados estão em isolamento domiciliar, em boas condições clínicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 15:05

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 15:05

Prefeitura de Baixo Guandu
Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
O município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou seus primeiros casos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, três pessoas testaram positivo para a doença. A informação foi divulgada pelo Executivo neste domingo (03).
Baixo Guandu registra três primeiros casos de coronavírus
A prefeitura informou que os três pacientes contaminados estão em isolamento domiciliar. Eles estão em boas condições clínicas e orientados pela Secretaria Municipal de Saúde. Dois desses infectados são moradores do bairro Vila kennedy e um do bairro São Pedro.

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A prefeitura informou ainda que Baixo Guandu apresenta quatro casos suspeitos da doença. Dois pacientes estão internados no hospital, sem apresentar quadro grave. Outros dois também em isolamento, mas em domicílio. Todos aguardam resultado dos exames que foram encaminhados ao Laboratório Central do Estado (Lacen-ES)
Após os três primeiros casos confirmados, a prefeitura emitiu uma nota afirmando que é preciso que todos reforcem o isolamento social e redobrem o cuidado para evitar qualquer tipo de aglomeração.

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