Avião raro vira suíte de luxo em pousada no interior do Espírito Santo

Segundo o site Aeroin, especializado em aviação, o Grumman Gulfstream I (G-159), fabricado em 1961, foi a única unidade do modelo a voar no Brasil

Um avião raro agora abriga uma suíte de luxo em uma pousada em Limo Verde, Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó capixaba. >

Segundo o site Aeroin, especializado em notícias de aviação, a aeronave utilizada é um Grumman Gulfstream I (G-159) de 26 lugares e 20 metros de comprimento. O G-159, fabricado em 1961, foi a única unidade do modelo a voar no Brasil. Ele chegou ao país em 1978 e ficou a serviço da montadora Ford, vindo da matriz da fabricante em Detroit. Ficou com a multinacional até 1993, depois virou táxi aéreo e posteriormente ficou sem uso. >