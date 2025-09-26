Quase 15 mil ganhadores

Apostas do ES ganham o maior prêmio da história da Loteca; confira

O concurso 1210 foi o sexto com maior número de ganhadores; ao todo, 896 dividiram o prêmio principal e 13.936 apostas fizeram 13 acertos

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:53

Loteca paga o maior prêmio desde que começou em 1970 Crédito: Ana Nascimento

O maior prêmio já pago pela Loteca - antiga Loteria Esportiva - conta com ganhadores do Espírito Santo. Os R$ 12,5 milhões pagos no concurso 1210 foram divididos entre as milhares de apostas vencedoras, contando com 22 apostas capixabas - sendo 13 feitas em canal eletrônico e 8 em loterias físicas. Ao todo, 868 jogos venceram o prêmio principal, com cada um levando R$ 14.448,47. Pelo Brasil, outros 13.928 jogos fizeram 13 acertos ganhando R$ 57,49.

Quem conseguiu a bolada pode se considerar de fato sortudo, já que, além de ser a maior quantia já paga, o jogo teve uma quantidade exorbitante de apostas. Ao todo, 297 mil jogos foram realizados, quase três vezes acima da média do ano, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração dos jogos lotéricos no Brasil. Esse é o sexto com maior número de vencedores do prêmio principal (14 acertos).

As cidades onde os palpites acertaram a Loteca são: Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Rio Novo do Sul, Guaçuí, Castelo, São Gabriel da Palha, Santa Maria de Jetibá.

O QUE É LOTECA? A Loteca, antigamente denominada Loteria Esportiva, é uma modalidade de loteria brasileira, mantida pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de prognosticar resultados de partidas de futebol. A pessoa deve apostar no resultado (vitória de um time, do outro ou empate) de 14 partidas de futebol pré-definidas. O prêmio é dividido entre os que acertarem os 14 jogos, ou, caso não haja nenhum, entre os que acertarem 13. A Loteca foi regulamentada no Brasil em 25 de março de 1970.

Veja abaixo os 14 jogos que levaram 868 apostas a ganharem a Loteca:

Mais de 800 pessoas acertaram as 14 apostas da Loteca do Concurso 1210 Crédito: Divulgação | Lotérica

Recorde

Quebrar recordes parece ter sido objetivo do concurso 1210. Isso porque, a arrecadação, atingiu R$ 9,7 milhões, um crescimento de 23% em relação ao recorde anterior e de 490% sobre a média de arrecadação por concurso do produto no ano. Mas por qual motivo tantos jogos acertaram? A Caixa explicou:

Número de jogadores: a Caixa explicou que, como o número de apostas foi maior do que o normal, a probabilidade de mais pessoas ganharem também cresceu. "Esses números evidenciam a dimensão singular do concurso, que naturalmente refletiu no número de ganhadores", salientou.

Sem Zebra: Os resultados das partidas também foram determinantes, visto que não houve “zebras” ou resultados inesperados: os times favoritos confirmaram o favoritismo, vencendo ou, ao menos, empatando. Esse cenário é crucial, pois aumenta a previsibilidade e, consequentemente, o número de acertadores.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta