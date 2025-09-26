Apostas do ES ganham o maior prêmio da história da Loteca; confira

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:53
O maior prêmio já pago pela Loteca - antiga Loteria Esportiva - conta com ganhadores do Espírito Santo. Os R$ 12,5 milhões pagos no concurso 1210 foram divididos entre as milhares de apostas vencedoras, contando com 22 apostas capixabas - sendo 13 feitas em canal eletrônico e 8 em loterias físicas. Ao todo, 868 jogos venceram o prêmio principal, com cada um levando R$ 14.448,47. Pelo Brasil, outros 13.928 jogos fizeram 13 acertos ganhando R$ 57,49.
Quem conseguiu a bolada pode se considerar de fato sortudo, já que, além de ser a maior quantia já paga, o jogo teve uma quantidade exorbitante de apostas. Ao todo, 297 mil jogos foram realizados, quase três vezes acima da média do ano, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração dos jogos lotéricos no Brasil. Esse é o sexto com maior número de vencedores do prêmio principal (14 acertos).
As cidades onde os palpites acertaram a Loteca são: Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Rio Novo do Sul, Guaçuí, Castelo, São Gabriel da Palha, Santa Maria de Jetibá.
O QUE É LOTECA?
A Loteca, antigamente denominada Loteria Esportiva, é uma modalidade de loteria brasileira, mantida pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de prognosticar resultados de partidas de futebol. A pessoa deve apostar no resultado (vitória de um time, do outro ou empate) de 14 partidas de futebol pré-definidas. O prêmio é dividido entre os que acertarem os 14 jogos, ou, caso não haja nenhum, entre os que acertarem 13. A Loteca foi regulamentada no Brasil em 25 de março de 1970.
Veja abaixo os 14 jogos que levaram 868 apostas a ganharem a Loteca:
Quebrar recordes parece ter sido objetivo do concurso 1210. Isso porque, a arrecadação, atingiu R$ 9,7 milhões, um crescimento de 23% em relação ao recorde anterior e de 490% sobre a média de arrecadação por concurso do produto no ano. Mas por qual motivo tantos jogos acertaram? A Caixa explicou:
