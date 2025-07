Zona rural

Após um dia sem energia, produtor tem prejuízo de R$ 55 mil com morte de peixes em Aracruz

Família vai trabalhar no fim de semana para concluir a retirada dos peixes que estão no fundo do poço e causam um forte odor no sítio

Publicado em 5 de julho de 2025 às 14:48

Tilápias estavam em ponto de abate. Falta de energia por mais de 1 dia impediu que a água fosse oxigenada e os peixes morreram Crédito: Gabriel Dantas

Uma propriedade rural, na localidade de Mucuratá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, teve o prejuízo de cerca de R$ 55 mil com a morte de quase 2 mil tilápias que eram cultivadas em um tanque devido à falta de energia no local por cerca de 27 horas seguidas. O caso aconteceu entre a quinta (3) e a sexta-feira (4). >

Segundo o agricultor Gabriel Dantas, de 33 anos, agora o trabalho da família, neste fim de semana, é para concluir a retirada dos peixes que estão no fundo do poço, que causam um forte odor no sítio. A expectativa era de que na próxima semana as tilápias começassem a ser vendidas. “A gente tinha um acordo com uma empresa para começar a vender a partir da próxima semana. Agora é a pior parte: tirar o peixe podre da água”, contou.>

Para manter a oxigenação da água eram utilizados motores que ficavam 24 horas ligados. Em um momento de desespero, contou Gabriel, a família recebeu a ajuda de vizinhos que disponibilizaram água para tentar manter os animais vivos, mas não foi suficiente. >

A família iniciou os investimentos na piscicultura em novembro do ano passado, com a construção do tanque, a lona e ração para alimentação dos peixes. E agora se sente insegura quanto à possibilidade de voltar a desenvolver tilápias. >

>

“É uma propriedade pequena, a gente tem que pescar um pouco em cada canto. Não temos grandes vendas, temos que fazer de tudo um pouco para cultivar. Agora, a princípio, eu não tenho mais vontade de continuar. Tenho que ter um capital para reiniciar essa cultura, com peixe e ração", disse. >

Problema antigo

Gabriel comentou que o transformador de energia que distribui eletricidade para a propriedade há aproximadamente sete anos apresentava vazamento de óleo e que desde então frequentemente acontecem quedas de energia e, apesar de manutenções serem feitas, o fornecimento continua instável. Depois do último acionamento, ele foi trocado. >

“Esse transformador já tinha mais de 40 anos de atividade. Após começar a vazar óleo, ocorreu de virem fazer a manutenção e no mesmo dia cair a energia outra vez. Foi necessário eles verem o prejuízo para ficarem chocados. Eles não sabiam o que falar”. >

Transformador antigo que distribuía energia para a propriedade Crédito: Gabriel Dantas

A família vai procurar os meios possíveis para ser ressarcida do prejuízo. “Vamos à delegacia, na segunda-feira, no primeiro horário, para registrar um boletim de ocorrência. Vamos reunir todos os acionamentos nos últimos anos à EDP. Com certeza, eles têm um histórico de todos os chamados da região para troca do transformador”. >

A reportagem de A Gazeta procurou a EDP, responsável pelo fornecimento de energia, para solicitar um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento da publicação. >

