Após três dias sem energia, moradores protestam em estrada de Aracruz

Um protesto realizado por moradores deixou carretas, motos e carros parados na estrada que liga a localidade de Cachoeiro do Riacho ao distrito de Guaraná, em Aracruz , no Norte do Estado, nesta quarta-feira (1º). Os manifestantes atearam fogo em madeiras e interditaram a via por volta das 15h. Eles alegam que estão sem energia elétrica desde o último domingo (28), devido a uma forte chuva que atingiu a região. A pista só foi liberada no início da noite.

Moradores de Aracruz interditaram estrada após ficarem três dias sem energia Crédito: Álvaro Queiroz

Devido à falta de energia — que atinge quase noventa famílias que moram na região — o abastecimento de água também está comprometido, já que a maioria das casas depende do sistema de bombeamento de poços artesianos, que é elétrico.

A aposentada Lúcia Pandolfi Bufão contou que, após três dias sem energia, alguns alimentos estragaram na geladeira da casa dela. A solução foi comprar gelo para manter os produtos resfriados e não ter mais prejuízos.

Lúcia Pandolfi Bufão, mostra a geladeira vazia, depois de três dias sem energia. Crédito: Álvaro Queiroz

“A água, estamos tendo que economizar, usar somente para beber e cozinhar, para não correr risco de ficar sem. Compramos gelo para manter os alimentos, mas, ainda assim, perdi verduras e legumes. Não se vive assim, sobrevivemos como dá”, disse a moradora ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte.

Prefeitura de Aracruz forneceu água para a comunidade, mas, segundo os moradores, o líquido chegou com uma cor alaranjada. A produtora rural Chirli Bastos afirmou que eles não confiam na qualidade da água. “Essa é a água que tem para beber, tomar banho e fazer comida. Como daremos isso para nossas crianças?”, questionou a moradora.

Moradores mostram a cor da água fornecida pela Prefeitura de Aracruz para a comunidade Crédito: Álvaro Queiroz

Demandada sobre a situação da comunidade, a Prefeitura de Aracruz informou que a água levada para abastecimento é a mesma fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e consumida na sede do município. Porém, pelo fato de a caixa estar vazia, ao receber a água limpa e tratada, os resíduos que possam ter ficado no fundo dela acabaram se misturando.

O QUE DIZ A EDP

A EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região, informou que o restabelecimento total da rede está previsto ainda para esta quarta-feira. A empresa destacou que, desde o início da tarde de domingo, mantém o efetivo de atendimento reforçado em todo Espírito Santo, com equipes mobilizadas trabalhando dia e noite na recomposição da rede elétrica e normalização do fornecimento de energia.