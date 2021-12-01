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Devido à chuva

Após três dias sem energia, moradores protestam em estrada de Aracruz

Manifestantes chegaram a interditar a estrada que liga a localidade de Cachoeiro do Riacho ao distrito de Guaraná, mas a via já foi liberada. Eles estão sem energia elétrica desde o último domingo (28)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 dez 2021 às 20:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 20:14

Um protesto realizado por moradores deixou carretas, motos e carros parados na estrada que liga a localidade de Cachoeiro do Riacho ao distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Estado, nesta quarta-feira (1º). Os manifestantes atearam fogo em madeiras e interditaram a via por volta das 15h. Eles alegam que estão sem energia elétrica desde o último domingo (28), devido a uma forte chuva que atingiu a região. A pista só foi liberada no início da noite.
Moradores de Aracruz interditam estrada após ficarem 3 dias sem energia
Moradores de Aracruz interditaram estrada após ficarem três dias sem energia Crédito: Álvaro Queiroz
Devido à falta de energia — que atinge quase noventa famílias que moram na região — o abastecimento de água também está comprometido, já que a maioria das casas depende do sistema de bombeamento de poços artesianos, que é elétrico.
A aposentada Lúcia Pandolfi Bufão contou que, após três dias sem energia, alguns alimentos estragaram na geladeira da casa dela. A solução foi comprar gelo para manter os produtos resfriados e não ter mais prejuízos.
Lúcia Pandolfi Bufão, mostra a geladeira vazia, depois de três dias sem energia. Crédito: Álvaro Queiroz
“A água, estamos tendo que economizar, usar somente para beber e cozinhar, para não correr risco de ficar sem. Compramos gelo para manter os alimentos, mas, ainda assim, perdi verduras e legumes. Não se vive assim, sobrevivemos como dá”, disse a moradora ao repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte.
A Prefeitura de Aracruz forneceu água para a comunidade, mas, segundo os moradores, o líquido chegou com uma cor alaranjada. A produtora rural Chirli Bastos afirmou que eles não confiam na qualidade da água. “Essa é a água que tem para beber, tomar banho e fazer comida. Como daremos isso para nossas crianças?”, questionou a moradora.
Moradores mostram a cor da água fornecida pela Prefeitura de Aracruz para a comunidade Crédito: Álvaro Queiroz
Demandada sobre a situação da comunidade, a Prefeitura de Aracruz informou que a água levada para abastecimento é a mesma fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e consumida na sede do município. Porém, pelo fato de a caixa estar vazia, ao receber a água limpa e tratada, os resíduos que possam ter ficado no fundo dela acabaram se misturando.

O QUE DIZ A EDP

A EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região, informou que o restabelecimento total da rede está previsto ainda para esta quarta-feira. A empresa destacou que, desde o início da tarde de domingo, mantém o efetivo de atendimento reforçado em todo Espírito Santo, com equipes mobilizadas trabalhando dia e noite na recomposição da rede elétrica e normalização do fornecimento de energia.
Segundo a EDP, além das descargas atmosféricas, a rede elétrica da região sofreu com quedas de árvores, telhas e placas sobre a fiação, que causaram a quebra de postes e avarias em transformadores, além do rompimento de cabos.

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