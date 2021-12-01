Vídeo: volume da água impressiona em Iconha

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De acordo com a prefeitura, o Rio Iconha subiu mais de 4 metros e provocou diversos danos: pontes destruídas, quedas de árvores, alagamentos, perdas em plantações agrícolas, queda de barreiras e interrupção no abastecimento de água e energia elétrica. Residências também foram destelhadas.

Moradora da comunidade de Monte Belo, a profissional de marketing Elana Lovatti contou que a chuva forte aconteceu por volta das 21h e encheu o córrego da região rapidamente. "Nós moramos em uma subida, então não somos afetados, mas conseguimos ver todo o estrago em frente", disse.

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Apesar dos transtornos causados em regiões mais afastadas, a Prefeitura de Iconha garantiu que não foram registrados problemas no Centro da cidade e que, logo após a diminuição do nível do rio, as equipes iniciaram os trabalhos de limpeza e restabelecimento do acesso aos locais atingidos.