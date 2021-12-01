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Chuva no ES

Vídeo: volume da água impressiona em Iconha

Rio Iconha subiu mais de 4 metros nesta terça (30) e córregos transbordaram; município registrou quedas de árvores, alagamentos e pontes destruídas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2021 às 12:54

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:54

chuva que atingiu diversos municípios na Região Sul do Espírito Santo também gerou alagamentos e imagens surpreendentes nesta terça-feira (30) em Iconha. No vídeo acima, enviado por um telespectador da TV Gazeta Sul, é possível ver a força e o volume da água, que quase atinge um quiosque.
De acordo com a prefeitura, o Rio Iconha subiu mais de 4 metros e provocou diversos danos: pontes destruídas, quedas de árvores, alagamentos, perdas em plantações agrícolas, queda de barreiras e interrupção no abastecimento de água e energia elétrica. Residências também foram destelhadas.
Moradora da comunidade de Monte Belo, a profissional de marketing Elana Lovatti contou que a chuva forte aconteceu por volta das 21h e encheu o córrego da região rapidamente. "Nós moramos em uma subida, então não somos afetados, mas conseguimos ver todo o estrago em frente", disse.
Apesar dos transtornos causados em regiões mais afastadas, a Prefeitura de Iconha garantiu que não foram registrados problemas no Centro da cidade e que, logo após a diminuição do nível do rio, as equipes iniciaram os trabalhos de limpeza e restabelecimento do acesso aos locais atingidos.
"Levando em conta os alertas emitidos pelos órgãos competentes para esta quarta-feira (1º), continuamos em alerta, monitorando a situação. Ressaltamos que os moradores que se encontram em zona de risco devem permanecer atentos aos avisos emitidos pelas autoridades", concluiu.

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