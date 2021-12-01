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Força da água

Vídeo: morador mostra enxurrada invadindo casa em Vargem Alta

Município recebeu 44 milímetros de chuvas em 24h; comunidades de Santo Antônio, Pedra Branca e Boa Esperança foram as mais afetadas nesta terça (30)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2021 às 12:04

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:04

Desespero em ver a casa sendo atingida por uma enxurrada: este é o sentimento que fica evidente no vídeo acima, feito por Jovenil Onha – um morador do município de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. As imagens foram gravadas após as fortes chuvas que atingiram a região nesta terça-feira (30).
De acordo com a Defesa Civil municipal, a comunidade de Santo Antônio, onde ele mora, foi umas das mais atingidas. Assim como as localidades de Pedra Branca e Boa Esperança, onde foram registradas quedas de árvore e deslizamento de barreiras. Além de residências alagadas.
Ainda segundo a prefeitura, o distrito de Prosperidade ficou sem energia elétrica durante duas horas. "As estradas e os acessos às localidades rurais foram muito afetados. Equipes estão percorrendo o município para fazer o levantamento dos danos e realizar a limpeza e desobstrução das vias", garantiu.
Conforme o último boletim extraordinário da Defesa Civil estadual, divulgado no final da manhã desta quarta-feira (1º), Vargem Alta acumulou 44 milímetros de chuva em 24 horas. Quatro residências foram atingidas, incluindo uma em Jaciguá. Uma ponte que dá acesso à comunidade de Santo Antônio também cedeu, deixando a comunidade isolada.

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