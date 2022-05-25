Após tatuar bombom Caribe no braço, fã ganha 10 kg do doce made in ES

Mariane ganhou 10 quilos do bombom "Caribe" após tatuar o doce favorito dela no próprio braço Crédito: Divulgação/Garoto

Encontrar um fã que tenha tatuado a idolatria por um jogador ou um artista não chega a ser algo incomum, mas no caso da médica veterinária Mariane Brasil, de 39 anos, a homenagem ao "ídolo" fugiu ao comum. A paulista, nascida na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, carrega na pele a imagem do bombom "Caribe", produzido pela empresa capixaba Garoto , em Vila Velha

A tatuagem não é tão recente, foi feita no início de abril. O que a médica veterinária não esperava era receber, em casa, 10 kg do bombom preferido. A surpresa ocorreu no início deste mês, e agora ela ainda tem Caribe para dar e vender (ou não, né).

"Sinceramente eu não esperava porque logo depois que fiz a tatuagem, a empresa me procurou por meio do Instagram e pouco depois me enviaram uma caixa da barrinha do Caribe. Já fiquei feliz demais por ser agraciada com meu bombom da vida", contou a moradora de São Bernardo do Campo (SP).

OS HUMILHADOS SERÃO EXALTADOS! ?? Geralmente o último bombom da caixinha, o Caribe foi tatuado por uma veterinária de São Paulo, que decidiu registrar na pele seu amor pela guloseima com recheio de banana da marca de chocolates Garoto, fundada no Espírito Santo ? pic.twitter.com/Hj44r4DPYT — A Gazeta ES (@AGazetaES) April 15, 2022

PAIXÃO DE LONGA DATA

Reconhecidamente um bombom que divide opiniões pela mistura do chocolate com doce de banana, o Caribe entrou na vida da veterinária há muitos anos e foi amor à primeira vista. Mal sabia Mariane que muito depois a preferência pelo doce iria virar uma tatuagem para demonstrar todo esse carinho.

"Quando mais nova, existiam uns bombons de frutas produzidos pela Garoto. Tinha de damasco, ameixa, figo, laranja e também o de banana, todos deliciosos. Gostava desses, mas a produção foi encerrada e sobrou basicamente o Caribe. Então foi o que restou e nunca deixei de comer. Quando lançaram a barrinha dele fiquei muito satisfeita porque não precisava mais comprar a caixa com vários outros que não me agradam e só havia um 'caribinho', veja só", explicou a veterinária.

Fã e defensora do Caribe, a veterinária eternizou o gosto pelo bombom capixaba no próprio braço e viralizou nas redes sociais Crédito: Divulga]ao/Garoto e @pettattoo_tacconi

Embora a fixação pelo bombom fosse antiga, ela só virou tatuagem após Mariane ter um "estalo" quando estava na fila do caixa de um supermercado. Ao se deparar com o docinho favorito enquanto passava as compras, surgiu a ideia de homenagear o doce.

"Além do Caribe, amo tatuagens e tenho mais de 20 já feitas. Recentemente havia feito uma de bichinho e queria retocar o contorno de uma florzinha. Fui ao estúdio e enquanto retocava, veio a ideia de preencher este espaço com outra tatuagem, mas até então não sabia o que fazer. Depois, por acaso, no supermercado na companhia do meu pai, vi o bombom e na hora tive a certeza que era ele", recordou-se.

VIRALIZOU DE NOVO

Após eternizar o bombom na pele, Mariane não compartilhou o resultado final da arte, mas o perfil do estúdio postou nas redes sociais, o trabalho feito em realismo, como praxe no meio. Daí para viralizar foi questão de tempo.

"Não postei nada porque minha família não aprova muito minhas tatuagens, mas esses perfis grandes viram a postagem e publicaram em Twitter, Instagram. Aí começou a chover mensagens de pessoas que se identificam com o bombom, pois ele é muito desvalorizado de modo geral pelas pessoas. O Caribe merece respeito", brincou.

Ocorre que a homenagem não se restringiu dela com o doce. A empresa capixaba foi até à casa da veterinária no início deste mês e gravou um conteúdo de Mariane e a relação dela com o Caribe, a estrela principal da produção. Em retribuição ao carinho da consumidora com o produto, a Garoto a presenteou com centenas de unidades do bombom.

Na produção, até mesmo o bonequinho símbolo da empresa também foi tatuado, no mesmo estúdio onde a fã fez sua tatuagem, com um Caribe estilizado, ou melhor, o "Maribe" — junção de Mariane e Caribe e também um "mar de Caribe".

"Eles vieram aqui em casa, pediram se poderiam gravar comigo e topei. Só que o tempo foi passando e não vi nada publicado. Recentemente a Garoto publicou o vídeo e foi uma explosão de contatos, elogios e pessoas que se identificaram mais uma vez com ela e o chocolate", disse ela.

QUASE COMPLETO

Nessa história toda, a única coisa que ainda falta na vida da fã número 1 do bombom é conhecer onde ele é produzido. Está nos planos dela ver (e sentir) de perto a produção do Caribe, produzido na fábrica da Garoto, em Vila Velha.

"Seria mais especial ainda, né. Sei que fica no Espírito Santo, mas nunca tive a chance de poder ir até aí para ver ele sendo produzido, e claro, comer muitos outros. Estou muito satisfeita com tudo o que aconteceu, mas quem sabe eu não consiga um dia adicionar mais um capítulo na minha história com o Caribe".

Boa parte dos 10 kg de bombons já foi consumida por ela, e outra foi doada para amigos e familiares. Mas o recado foi dado pela veterinária: quer agradar Mariane? Basta um carinho em forma de Caribe.