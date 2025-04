'Autorizações temporárias'

Após polêmica, Colatina volta a liberar trailers na Avenida Beira Rio

Em meados de março deste ano, MPES notificou administração municipal a retirar food trucks e ambulantes de espaço público na famosa via devido ao Código de Posturas do município

Área Verde na Avenida Beira-Rio em Colatina . (Prefeitura de Colatina )

Carol Leal Repórter / [email protected]

Após polêmica envolvendo a retirada de trailers da área verde da Avenida Beira Rio, a Prefeitura de Colatina divulgou que os food trucks e ambulantes poderão retornar temporariamente às atividades no local, no município do Noroeste do Espírito Santo. Em março, o município informou que havia solicitado a retirada dos trabalhadores do espaço devido a uma notificação recomendatória que recebeu do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

O MPES, na ocasião, disse que emitiu uma notificação recomendatória à Prefeitura de Colatina sugerindo a desocupação de trailers, ambulantes, equipamentos e mercadorias das áreas públicas da cidade, já que a ocupação é proibida pelo Código de Posturas do município. A administração municipal disse que as autorizações para a atuação dos profissionais na área verde da Beira Rio têm validade de 90 dias, período estimado para o início e conclusão das obras da nova área gastronômica que deverá fornecer estrutura adequada para acomodar os trailers.

A Prefeitura de Colatina disse ainda que novas autorizações serão emitidas nas próximas semanas, por meio de chamamento público, para atender à demanda. Destacou ainda que uma nova legislação para regulamentação da atividade está sendo elaborada, com o objetivo de padronizar o funcionamento desses estabelecimentos em diversos pontos da cidade.

