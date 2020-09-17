Após paralisação, governo do ES remarca 1.500 cirurgias na rede pública

Até o momento, mais de 1.500 cirurgias já foram remarcadas Crédito: Artur Tumasjana/Unsplash

Sesa informou que, conforme já estava programado, os agendamentos acontecerão de forma gradual, em etapas progressivas de 30%, 70% e 100% de oferta da capacidade. Atualmente, o processo ainda está na primeira etapa de agendamentos (30% da capacidade) de cirurgias, consultas e exames. A secretaria explicou que não há data definida para cada etapa e que isso vai acontecer de acordo com a capacidade dos prestadores em oferecer o serviço.

"Até o momento, mais de 1.500 cirurgias já foram remarcadas. Nessa primeira etapa de retomada também serão agendadas 26.130 consultas eletivas e 17.185 exames", informou a secretaria, por nota.

A Secretaria ressaltou, ainda, que estão sendo priorizados os pacientes que já estavam com agendamentos nos serviços hospitalares e que o contato de remarcação é feito diretamente pelos serviços, não necessitando qualquer iniciativa dos pacientes.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Ao anunciar o retorno dos agendamentos , em agosto, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, explicou que os serviços ofertados pela rede própria da Sesa e também pelas unidades hospitalares, estabelecimentos contratualizados pelo o governo do Estado, deverão seguir as recomendações para aplicação de medidas de segurança aos pacientes e colaboradores e profissionais de saúde.

Os procedimentos estavam suspensos pela Portaria Nº 038-R, de 20 de março, com base na Nota Técnica 06/2020 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, cirurgias oncológicas, cardiovasculares e de urgência e emergência continuaram a ser realizadas.