O cadeirante André Luiz dos Santos, acusado de ter ateado fogo no corpo da ex-mulher, no bairro Jardim Tropical, na Serra, foi preso pela polícia Crédito: Polícia Civil

"O interno estava sendo acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, quando apresentou piora do quadro clínico, sendo necessária a internação em unidade hospitalar. Ele estava internado sob cuidados médicos desde o dia 7 de março e nesse domingo (26) foi a óbito. A Sejus esclarece que o interno cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha, com entrada no sistema prisional em 12/09/2018", disse a pasta. A Sejus não esclareceu, no entanto, qual era a doença que André tratava.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Marciane disse que ficou sabendo da morte através de uma colega, nesta segunda-feira (27).

"Ela me mandou mensagem falando: 'Amiga, você está sabendo que seu ex morreu?' Estou com zero informações de tudo: como morreu, do que morreu. Para ser honesta, fiquei mais preocupada em saber como iria dar a notícia para o meu filho. Como falamos para uma criança de 6 anos que o pai morreu? Falei com ele e na hora ele disse: 'Mãe, eu já sabia que meu pai ia morrer'. Não sei explicar o motivo dele ter falado isso, é coisa de criança, ele e Deus. Depois ele chorou um pouco, mas parou e agora está tranquilo", disse ela.

Your browser does not support the audio element. Após 7 meses da condenação, morre homem que queimou diarista na Serra

Ainda na conversa com A Gazeta, Marciane manifestou que gostaria que ele cumprisse a pena.

"Em uma parte seria bom ele ficar em vida (para cumprir a pena), mas Deus deu, Deus tirou" Marciane Pereira - Diarista

André foi condenado por tentativa de homicídio por motivo torpe, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter ateado fogo na vítima e por feminicídio. O julgamento dele durou cerca de oito horas no Fórum Criminal da Serra, cidade onde a diarista sofreu as queimaduras no corpo.

A vítima esteve presente em quase todo o julgamento. Foi a primeira vez que a vítima e o ex-marido ficaram frente à frente depois do crime. André chegou a pedir desculpas para Marciane durante o depoimento. No trecho em que a defesa de André argumentou para amenizar a condenação do réu, a vítima ficou incomodada e preferiu sair da sala.

Queimada na frente dos filhos

A agressão aconteceu após Marciane Pereira colocar fim em um relacionamento abusivo. Na época do crime, ela tinha 36 anos e ficou internada em estado grave após André atear fogo no corpo dela. O ato aconteceu na frente dos filhos, em Jardim Tropical, na Serra. Por causa das queimaduras, a diarista perdeu a perna esquerda, dedos da mãe direita e aparência que tinha antes do crime.

Desde a separação, o homem passou a morar no andar de cima da casa da ex-esposa. Marciane morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, que na época tinha apenas 2 anos de idade.

Após o o crime, a Polícia Militar chegou ao local e recolheu um frasco com um pouco de gasolina e também um frasco de álcool vazio.

Em 2020, a reportagem de A Gazeta entrevistou Marciane, que contou como foi toda a cena do crime. Ela relata que a filha, à época com 5 anos, viu a mãe ser queimada.

"Quando eu me deparei com aquilo, pronto, era meu fim. Se eu ia sobreviver ou não, estava na mão de Deus", afirmou em 2020.