Após 10 anos de tentativas

Amigo faz rifa para ajudar casal de Cariacica a realizar sonho de ter filho

Após sucessivas cirurgias e altos custos dos tratamentos, Chrystian e Viviane retomam a esperança de engravidar por meio da fertilização in vitro

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:08

Com sonho de ter filhos, Chrystian e Viviane esperam conseguir realizar procedimento de fertilização in vitro Crédito: Acervo pessoal

Juntos desde 2003, o vendedor Chrystian, de 38 anos, e a técnica em segurança do trabalho Viviane Tolentino, de 39 anos, moradores de Cariacica, no Espírito Santo, se conheceram em uma festa de aniversário, ainda adolescentes. Eles se casaram em 2011 e, quatro anos depois, iniciaram as tentativas para realizar o sonho de ter filhos. Após dez anos de tentativas sem sucesso, intercaladas com cirurgias que ela precisou fazer no útero, um amigo de infância dele criou uma rifa para ajudar o casal, custeando um procedimento de fertilização in vitro (FIV) – técnica de reprodução assistida em que a fecundação do óvulo pelo espermatozoide ocorre em laboratório.

Chrystian e Viviane contaram que, desde que começaram a falar em filhos, as adversidades apareceram desde o início. Ela descobriu que tinha pólipos uterinos, o que a impedia de ter uma gestação. Ao longo dos anos, a técnica em segurança do trabalho passou por pelo menos sete cirurgias para retirá-los, que, junto do tempo de recuperação, atrapalhavam as tentativas de engravidar. O procedimento mais recente foi em abril deste ano.

Após a última cirurgia, o médico que atende o casal recomendou a fertilização in vitro para aumentar as chances de conseguirem ter um filho. Acompanhando de perto a história do casal, o empresário Rafael Ribeiro, amigo dos dois, teve a iniciativa de sortear uma televisão por meio de uma rifa para arrecadar o dinheiro necessário para o procedimento, que custa em torno de R$ 30 mil por tentativa.

Rafael contou que reuniu outros amigos de Chrystian e Viviane, e todos se prontificaram a ajudar. “O Chrystian não mede esforços para ajudar ninguém e, quando eu tive a ideia, todo mundo se dispôs a colaborar. Eu vejo que eles têm o desejo de serem pais, então essa é a nossa forma de contribuir”, disse o empresário.

Casal pensou em desistir

Ao longo dos anos de tentativas de serem pais por meio de uma gestação, o casal chegou a pensar em desistir do processo. “O diagnóstico de pólipo é muito pesado e se repetiu por sete vezes. E ainda, durante a investigação, eu também fui diagnosticado com varicocele (dilatação das veias do cordão espermático), que também prejudica a fertilidade”, comentou Chrystian.

Rafael e Ana Paula, amigos do casal, foram os idealizadores da rifa Crédito: Acervo pessoal

Os altos custos dos tratamentos e métodos de reprodução assistida também foram um empecilho. Uma das tentativas do casal foi o coito programado – um tratamento de baixa complexidade que envolve o monitoramento do ciclo menstrual da mulher para identificar o período fértil com mais precisão. “Fizemos o processo por meio do plano de saúde, mas, recentemente, foi definido que os casos de fertilidade precisariam ser feitos de maneira particular. Já tivemos um gasto de mais de R$ 30 mil”, explicou Viviane.

Com a rifa, o casal teve o desejo de ter filhos reacendido e espera arrecadar o suficiente para realizar a fertilização in vitro (FIV). A próxima consulta já está marcada para janeiro de 2026.

Sonho de ter filhos

Casal que sonha em ter filhos tem nove afilhados Crédito: Acervo pessoal

Apaixonado por crianças, o casal diz que tem planos de ter mais de um filho. Para isso, Chrystian e Viviane já deram entrada nos documentos para o processo de adoção.

Sempre tive o sonho de ser mãe. Eu tenho uma sobrinha muito apegada a mim e nós temos nove afilhados. Minha vontade é tão grande que já demos entrada na adoção e conversei com uma assistente social. Estamos tentando de tudo Viviane Tolentino Técnica em segurança do trabalho

Mesmo que a fertilização in vitro funcione e Viviane engravide, o casal reforça que vai continuar com o processo de adoção. “O plano sempre foi ter mais de um filho. Os que vierem, nós vamos amar muito”, finalizou Chrystian.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta