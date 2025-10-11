Home
Alunos ganham festa de Dia das Crianças em transporte escolar de Cariacica

Veículos que transportam estudantes com deficiência foram decorados e receberam também enfeites com o nome dos pequenos

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 13:13

Transporte escolar teve decoração especial em comemoração ao Dia das Crianças

Dia das Crianças com transporte escolar decorado em Cariacica por Divulgação Prefeitura de Cariacica
Dia das Crianças com transporte escolar decorado em Cariacica por Divulgação Prefeitura de Cariacica

Veículos que transportam estudantes com deficiência foram decorados e receberam também enfeites com o nome dos pequenos

Para comemorar o Dia das Crianças, os três ônibus do transporte escolar da rede pública de Cariacica, voltados para alunos com deficiência, foram decorados com enfeites coloridos, frases de incentivo e nome dos estudantes, na última sexta-feira (10). Doces foram distribuídos e fizeram a alegria dos pequenos. 

"É um gesto de amor e inclusão. Queremos que cada um deles se sinta valorizado, respeitado e lembrado nesse dia tão especial. A educação inclusiva é um direito e uma oportunidade de crescimento para todos", destacou a secretária de Educação, Luzian Belisario.

A ação foi realizada pelas equipes da Coordenação de Logística da Secretaria de Educação (Seme) e da Gerência de Educação Especial. “Nós enfeitamos o ônibus com os nomes deles, preparamos uma lembrancinha, eles gostaram muito de interagir com as cores dos nomes feitos especialmente para eles. Eles receberam bem a proposta e as famílias deram muito apoio”, disse a assistente da Educação Especial, Jordana Siqueira.

