Alunos ganham festa de Dia das Crianças em transporte escolar de Cariacica

Veículos que transportam estudantes com deficiência foram decorados e receberam também enfeites com o nome dos pequenos

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 13:13

Transporte escolar teve decoração especial em comemoração ao Dia das Crianças 1 de 9

Para comemorar o Dia das Crianças, os três ônibus do transporte escolar da rede pública de Cariacica, voltados para alunos com deficiência, foram decorados com enfeites coloridos, frases de incentivo e nome dos estudantes, na última sexta-feira (10). Doces foram distribuídos e fizeram a alegria dos pequenos.

"É um gesto de amor e inclusão. Queremos que cada um deles se sinta valorizado, respeitado e lembrado nesse dia tão especial. A educação inclusiva é um direito e uma oportunidade de crescimento para todos", destacou a secretária de Educação, Luzian Belisario.

A ação foi realizada pelas equipes da Coordenação de Logística da Secretaria de Educação (Seme) e da Gerência de Educação Especial. “Nós enfeitamos o ônibus com os nomes deles, preparamos uma lembrancinha, eles gostaram muito de interagir com as cores dos nomes feitos especialmente para eles. Eles receberam bem a proposta e as famílias deram muito apoio”, disse a assistente da Educação Especial, Jordana Siqueira.

