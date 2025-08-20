Aluno trata câncer por 2 anos e ganha festa ao voltar para escola no ES

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:06
Um reencontro marcado por emoção aconteceu na Escola de Educação Básica Coopesg, em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (18). Após ficar dois anos afastado para um tratamento de câncer, o estudante Gustavo Colombi Brunow, de 12 anos, voltou às aulas e foi recebido de forma calorosa, com uma comemoração organizada pela comunidade escolar.
Em uma publicação nas redes sociais, a escola celebrou o reencontro: “Hoje é um dia muito especial aqui na nossa escola. Retorno do nosso estudante Gustavo (...) que ficou longe de nós por quase dois anos, devido a seu tratamento oncológico. Gustavo é um milagre e prova viva do amor de Deus. Seja bem-vindo de volta, Gustavo! Nós te amamos muito!”.
Diagnosticado aos 10 anos com leucemia — câncer de medula — Gustavo passou por um longo tratamento, que incluiu um transplante de medula óssea realizado no Hospital Graac, em São Paulo. Antes disso, ele chegou a iniciar o tratamento em Vitória, mas precisou ser transferido porque o procedimento não é feito em crianças no Espírito Santo.
Ele e a família moraram quase um ano em São Paulo até que o procedimento fosse concluído. Mesmo após o transplante, o menino ainda segue fazendo um acompanhamento mensal no hospital paulista. A mãe de Gustavo, Renata Colombi, contou que a recuperação exigiu cuidados extremos. Como após o transplante todas as vacinas que a criança tomou são zeradas, ele precisou refazer o calendário vacinal e ficou por muito tempo em isolamento.
Para que não perdesse totalmente o vínculo com os estudos, a escola adaptou as aulas. Em vez de atividades on-line, professores iam até a casa da família para dar suporte. "A escola deu todo suporte. Os professores vinham aqui em casa, sempre com todos os cuidados, de máscara, em local arejado. Isso fez toda a diferença para ele", contou Renata.
Quando começou o tratamento, Gustavo estava no 5° ano. Ele também recebeu aulas no hospital onde ficou internado em São Paulo. Atualmente, ele está no 7° ano do ensino fundamental.
A volta à escola foi vivida com grande emoção tanto pela comunidade escolar quanto pela família. A mãe de Gustavo contou que ela também ficou ansiosa pelo filho.
Segundo Renata, o menino estava ansioso pela liberação médica e não conseguiu dormir na véspera do retorno. "Quando a médica disse que ele poderia voltar às aulas, ele respondeu: ‘Quero ver meus amigos’. Ele ficou muito feliz, ansioso demais. Estar de volta para brincar e conviver com os colegas é o que ele mais queria", afirmou.
