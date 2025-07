Vídeo

Água de piscina em prédio de Vila Velha balança e gera dúvidas na web

Construtora e engenheiro do Crea-ES esclarecem que o movimento é normal em caso de ventos fortes. "Perfeitamente explicável e dentro do que a engenharia prevê para esse tipo de construção"

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de julho de 2025 às 18:55

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostra a água de uma piscina no alto de um prédio se movimentando com intensidade, gerando preocupação entre moradores (e internautas) sobre uma possível falha estrutural. As imagens foram gravadas no topo de um edifício de 36 andares e 118 metros de altura — o mais alto já finalizado na cidade. >

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e o engenheiro Leonardo Leal, gerente de fiscalização, disse que, apesar de o movimento parecer exagerado no vídeo, trata-se de um efeito visual que pode ocorrer em dias de vento intenso. "Quanto mais alto for o prédio, maior a incidência e o impacto dos ventos. É algo pontual, que não acontece todos os dias, mas que pode ocorrer em determinadas condições", explicou. >

Ainda segundo Leonardo, o balanço de prédios é mínimo e quase imperceptível. “Em edifícios, esse deslocamento é da ordem de milímetros. Não se sente, não balança como uma ponte. Mas a água, por ter maior volume e liberdade para se mover, reage de forma visível", disse. Ele também destacou que a menor movimentação da piscina auxiliar, que aparece no mesmo vídeo, se deve ao menor volume de água.>

Apesar disso, o profissional disse que fará uma vistoria no prédio, mas apenas para confirmar o que já foi previamente diagnosticado pelos engenheiros responsáveis pela obra. >

O prédio está seguro. A reação da água é perfeitamente explicável e dentro do que a engenharia prevê para esse tipo de construção Leonardo Leal Engenheiro do Crea-ES

Projetado e seguro

De acordo com a construtora Canal, responsável por "subir" o famoso Infinity, o vídeo foi registrado em um dia de ventos fortes, o que causou o movimento da água na piscina suspensa, localizada na cobertura. Técnicos e engenheiros afirmam que o fenômeno é natural e previsto em construções desse porte, especialmente próximas ao mar. O Infinity está situado a 350 metros da praia, área com grande incidência de ventos.>

"Esse tipo de movimento é comum em piscinas abertas em coberturas de prédios altos. Não há qualquer risco para os moradores, nem anomalia estrutural", explicou Anna Virgínia, gerente de marketing da Construtora Canal. Segundo ela, toda a estrutura do edifício foi projetada seguindo rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com cálculos que já preveem a ação do vento e outras cargas dinâmicas.>

Como medida de cuidado e para evitar interpretações equivocadas, a construtora informou que irá fornecer uma lona de cobertura para ser utilizada na piscina em dias com previsão de ventos mais intensos. A sugestão foi feita à gestão condominial como forma de mitigar o efeito visual, mesmo que não represente qualquer risco à estrutura.>

