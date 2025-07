Afrocapixabas: histórias e desafios de africanos que vivem no ES

Entre os imigrantes que ajudaram a construir a história do Espírito Santo estão os africanos de diferentes origens, capturados e trazidos à força em navios negreiros para serem escravizados, como trabalhadores braçais, durante mais de três séculos no Brasil. Apesar de algumas marcas dessa violência ainda perdurarem no país, hoje estudantes e profissionais de diferentes países da África escolhem o Estado em busca de formação, oportunidade de trabalho e para formar uma família.