Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Professora da Ufes é homenageada em Brasília por combater violência de gênero
Todas Elas

Professora da Ufes é homenageada em Brasília por combater violência de gênero

Rosely Silva Pires coordena projeto de extensão e pesquisa que coleta dados sobre violência contra grupos vulneráveis; seu trabalho foi reconhecido na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (26)

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 18:37

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 nov 2024 às 18:37
Rosely Silva Pires recebeu o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2024.
Rosely Silva Pires recebeu o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2024 Crédito: Lourival Augusto
O trabalho de combate à violência contra a mulher executado pela professora do Departamento de Ginástica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Rosely Silva Pires foi reconhecido pela Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (26). A docente recebeu o diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós 2024, concedido a personalidades que defendem o exercício pleno da cidadania, os direitos da mulher, e que promovem a igualdade de gênero no país.
Pires coordena o programa de extensão e pesquisa “Fordan: cultura no enfrentamento às violências”, que estuda as violências contra pessoas vulneráveis — como feminicídios, racismo e LGBTQIfobia — e busca atender suas vítimas. No ano passado, o projeto lançou um aplicativo para que mulheres denunciem violências sofridas. Além de viabilizar o acolhimento, a tecnologia também possibilita a produção de dados sobre os casos.
Para a professora, receber o diploma no mês da Consciência Negra é ainda mais importante porque a maior parte das mulheres violentadas são negras.
"A cada dez mulheres assassinadas, sete são mulheres negras. A pergunta que fazem é se essas mulheres morrem porque os homens negros e periféricos matam mais. Não! É porque a periferia não tem rede de apoio fortalecida"
Rosely Silva Pires - Professora da Ufes homenageada pela Câmara dos Deputados
“Meu lugar aqui hoje é para solicitar que haja cuidado para melhorar a verba das Defensorias Públicas, porque são elas que acolhem gratuitamente as mulheres negras e de periferias que não podem pagar advogados”, pediu a docente.
Professora da Ufes é homenageada em Brasília por combater violência de gênero
Ressaltando a importância da independência econômica para que as mulheres consigam sair de situações violentas, Pires também pediu aos presentes na Câmara que auxiliem e priorizem a educação dos jovens periféricos, para que eles tenham a oportunidade de alcançar a autonomia financeira.
“Nenhuma mulher negra consegue largar o agressor sem uma cesta básica ou um aluguel social”, declarou a professora defendendo a necessidade do fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas mais vulneráveis.
A docente também pontuou em seu discurso a representação de sua ancestralidade. Segundo Pires, desde criança ela via mulheres negras e periféricas — como sua mãe e avó — cuidando de outras mulheres.
Em seu discurso, além de exaltar a presença e papel de sua acompanhante no evento — a coordenadora do Núcleo de Saúde do Fordan, Danúbia Galvão —, a professora também celebrou os dados do programa, como o índice zerado de morte das mulheres que são atendidas pelo projeto.
A docente da Ufes foi homenageada após ser eleita pelas deputadas que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que promove a diplomação. Além de Rosely Silva Pires, também foram reconhecidas a advogada Cristiane Leite, a trabalhadora rural e ativista Elisabeth Teixeira, a feminista Nalu Silva (in memoriam) e a negra escravizada Roza Cabinda (in memoriam).

LEIA MAIS

Mulheres pretas que são exemplo de empreendedorismo e resistência na história do ES

ES vai criar índice para medir desigualdade de gênero

Dois casos por dia no ES: mulheres revelam batalha contra o câncer de mama

Lula sanciona lei que aumenta pena para feminicídio para até 40 anos

Câmara aprova projeto que aumenta pena de feminicídio para até 40 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados UFES Violência Contra a Mulher Consciência Negra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados