Motociclista faleceu

Acidente em Colatina: vídeo mostra momento de colisão entre ônibus e moto

Ângelo Antônio Boldrine de Souza ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, onde deu entrada no centro cirúrgico; ele foi a óbito nesta quarta-feira (29)

2 min de leitura min de leitura

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento exato em que um ônibus e uma moto colidiram no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (26). Nas imagens, é possível observar que, após a batida, o motociclista, identificado como Ângelo Antônio Boldrine de Souza, fica caído ao chão, ao lado da moto.

Ângelo ficou gravemente ferido e, por isso, foi encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, onde deu entrada no centro cirúrgico. Nesta quarta-feira (29), ele não resistiu e foi a óbito. De acordo com informações repassadas pela equipe médica do hospital à Polícia Científica, Ângelo teria sofrido um politrauma grave.

No dia do fato, o motorista do ônibus, que é da viação Joana D’Arc, responsável pelo serviço de transporte público no município, afirmou aos policiais militares que a moto seguia no sentido contrário e havia aumentado a velocidade para fazer uma ultrapassagem, mas não houve tempo suficiente para ele desviar, nem para o motociclista voltar para a pista de origem.

O condutor do coletivo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não ingeriu bebida alcoólica e, conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, foi liberado.

Ângelo Antônio Boldrine de Souza, de 34 anos. (Acervo pessoal)

Em nota, a viação Joana D’Arc informou que aguarda a conclusão do trabalho da perícia para identificar as causas do acidente. "A apuração inicial da empresa aponta que o motociclista invadiu a mão de direção do ônibus vindo a colidir frontalmente", acrescentou.

O corpo de Ângelo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta