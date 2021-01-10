Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim da Penha

Acidente com motos deixa um ferido na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, um motociclista foi atendido pelo Samu. Colisão ocorreu na manhã deste domingo (10), em frente à Ufes

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 11:59

Publicado em 

10 jan 2021 às 11:59
Acidente envolvendo duas motos na avenida Fernando Ferrari, Jardim da Penha, Vitória
O acidente ocorreu na altura do Bairro Jardim da Penha, na Fernando Ferrari, uma das avenidas mais movimentadas da capital capixaba Crédito: Rita Benezath
Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na manhã deste domingo (10) na avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Os dois motociclistas colidiram enquanto trafegavam próximo à Ufes, no bairro Jardim da Penha.

Veja Também

Homem é flagrado transportando 350 kg de maconha em Viana

Polícia impede realização de festa clandestina em Guarapari

Polícia prende suspeito de matar homem por causa de cachaça em Nova Venécia

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), um dos motociclistas ficou ferido e foi socorrido pelo Samu. O outro não foi visto no local quando o socorro chegou.
A Guarda Municipal foi acionada e os agentes de trânsito isolaram o local do acidente. O trânsito na via já foi liberado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados