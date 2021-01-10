Acidente com motos deixa um ferido na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na manhã deste domingo (10) na avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Os dois motociclistas colidiram enquanto trafegavam próximo à Ufes, no bairro Jardim da Penha.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), um dos motociclistas ficou ferido e foi socorrido pelo Samu. O outro não foi visto no local quando o socorro chegou.
A Guarda Municipal foi acionada e os agentes de trânsito isolaram o local do acidente. O trânsito na via já foi liberado.