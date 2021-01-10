Acidente com motos deixa um ferido na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

O acidente ocorreu na altura do Bairro Jardim da Penha, na Fernando Ferrari, uma das avenidas mais movimentadas da capital capixaba Crédito: Rita Benezath

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na manhã deste domingo (10) na avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Os dois motociclistas colidiram enquanto trafegavam próximo à Ufes, no bairro Jardim da Penha.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), um dos motociclistas ficou ferido e foi socorrido pelo Samu. O outro não foi visto no local quando o socorro chegou.