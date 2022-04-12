A Gazeta vai transmitir ao vivo apuração do Carnaval de Vitória 2022

A Gazeta transmite ao vivo, nesta quarta-feira (13), a apuração dos desfiles das escolas de samba do grupo especial, que se apresentaram no sábado (9) e disputam o título de campeã do Carnaval de Vitória 2022; e do grupo A, que desfilou na sexta-feira (8) em busca de uma vaga na elite do carnaval capixaba em 2023.
A transmissão terá início às 16h30 e pode ser acompanhada pelo site A Gazeta e pelas redes sociais Facebook e YouTube, além da rádio CBN Vitória. A cobertura será feita diretamente do Sambão do Povo, onde acontece a apuração.
Para conduzir a apuração foi montada uma comissão composta por integrantes da Liesge, entidades filiadas à liga e um representante da Prefeitura de Vitória. Eles vão ler as notas dadas por cada um dos 27 julgadores. Ao todo, nove quesitos foram avaliados:
- Bateria
- Samba-Enredo
- Evolução
- Harmonia
- Enredo
- Alegorias e Adereços
- Fantasias
- Comissão de Frente
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Em enquete realizada por A Gazeta, a maioria dos leitores escolheu a Boa Vista como a escola favorita ao título do campeã do Carnaval de Vitória. Mais de 2,1 mil internautas participaram da enquete.
OS DESFILES
Na quinta-feira (7) desfilaram as escolas do grupo de acesso B. A primeira escola a se a apresentar foi a Unidos de Barreiros. Logo em seguida veio a Independente de Eucalipto, União Jovem de Itacibá e a Mocidade Serrana. A escola Tradição Serrana foi quem encerrou a festa.
Já na sexta-feira (8), as escolas do grupo A desfilaram em busca de uma vaga no grupo especial. A folia começou com a escola Independente de São Torquato, seguida pelas agremiações Chega Mais, Chegou o que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro e Pega no Samba, finalizando com a Império de Fátima.
No último dia de desfile, sábado (9), as escolas do grupo especial entraram na avenida disputando o título de grande campeã. A primeira a desfilar foi a Jucutuquara, depois Imperatriz do Forte, Novo Império, Boa Vista, MUG e Unidos da Piedade. O encerramento ficou por conta da Andaraí.