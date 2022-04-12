A Gazeta vai transmitir ao vivo apuração do Carnaval de Vitória 2022

Desfile da escola Unidos da Piedade, do Grupo Especial Crédito: Rodrigo Gavini

Para conduzir a apuração foi montada uma comissão composta por integrantes da Liesge, entidades filiadas à liga e um representante da Prefeitura de Vitória . Eles vão ler as notas dadas por cada um dos 27 julgadores. Ao todo, nove quesitos foram avaliados:

Bateria

Samba-Enredo

Evolução

Harmonia

Enredo

Alegorias e Adereços

Fantasias

Comissão de Frente

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

OS DESFILES

Na quinta-feira (7) desfilaram as escolas do grupo de acesso B. A primeira escola a se a apresentar foi a Unidos de Barreiros. Logo em seguida veio a Independente de Eucalipto, União Jovem de Itacibá e a Mocidade Serrana. A escola Tradição Serrana foi quem encerrou a festa.

Já na sexta-feira (8), as escolas do grupo A desfilaram em busca de uma vaga no grupo especial. A folia começou com a escola Independente de São Torquato, seguida pelas agremiações Chega Mais, Chegou o que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro e Pega no Samba, finalizando com a Império de Fátima.