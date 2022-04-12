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Gazeta na folia

A Gazeta vai transmitir ao vivo apuração do Carnaval de Vitória 2022

Transmissão pelo site e redes sociais começa às 16h30, direto do Sambão do Povo, trazendo as notas dos jurados sobre os desfiles

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:40

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

12 abr 2022 às 19:40
Carnaval 2022 - Desfile da escola Unidos da Piedade
Desfile da escola Unidos da Piedade, do Grupo Especial Crédito: Rodrigo Gavini
A Gazeta transmite ao vivo, nesta quarta-feira (13), a apuração dos desfiles das escolas de samba do grupo especial, que se apresentaram no sábado (9) e disputam o título de campeã do Carnaval de Vitória 2022; e do grupo A, que desfilou na sexta-feira (8) em busca de uma vaga na elite do carnaval capixaba em 2023.
A transmissão terá início às 16h30 e pode ser acompanhada pelo site A Gazeta e pelas redes sociais Facebook e YouTube, além da rádio CBN Vitória. A cobertura será feita diretamente do Sambão do Povo, onde acontece a apuração. 
Para conduzir a apuração foi montada uma comissão composta por integrantes da Liesge, entidades filiadas à liga e um representante da Prefeitura de Vitória. Eles vão ler as notas dadas por cada um dos 27 julgadores. Ao todo, nove quesitos foram avaliados:
  • Bateria
  • Samba-Enredo
  • Evolução
  • Harmonia
  • Enredo
  • Alegorias e Adereços
  • Fantasias
  • Comissão de Frente
  • Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Em enquete realizada por A Gazeta, a maioria dos leitores escolheu a Boa Vista como a escola favorita ao título do campeã do Carnaval de Vitória. Mais de 2,1 mil internautas participaram da enquete.

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OS DESFILES

Na quinta-feira (7) desfilaram as escolas do grupo de acesso B. A primeira escola a se a apresentar foi a Unidos de Barreiros. Logo em seguida veio a Independente de Eucalipto, União Jovem de Itacibá e a Mocidade Serrana. A escola Tradição Serrana foi quem encerrou a festa.
Já na sexta-feira (8), as escolas do grupo A desfilaram em busca de uma vaga no grupo especial. A folia começou com a escola Independente de São Torquato, seguida pelas agremiações Chega Mais, Chegou o que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro e Pega no Samba, finalizando com a Império de Fátima.
No último dia de desfile, sábado (9), as escolas do grupo especial entraram na avenida disputando o título de grande campeã. A primeira a desfilar foi a Jucutuquara, depois Imperatriz do Forte, Novo Império, Boa Vista, MUG e Unidos da Piedade. O encerramento ficou por conta da Andaraí. 

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