Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segue o líder

A Gazeta atinge 100 mil seguidores e é o maior perfil de notícias do ES no TikTok

Trabalho de estratégia digital fez perfil crescer em 2024, com conteúdos de entretenimento e também hard news

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 15:15

Eduardo Fachetti

Eduardo Fachetti

Publicado em 

12 dez 2024 às 15:15
Perfil oficial de A Gazeta no TikTok
Perfil oficial de A Gazeta no TikTok Crédito: Canva
Com uma produção diária de distribuição de conteúdos em vídeos, A Gazeta atingiu, na manhã desta quinta-feira (12), a marca de 100 mil seguidores no TikTok. Isso significa que estamos falando do veículo de notícias do Espírito Santo mais consumido na rede social.
De janeiro até aqui, o número de seguidores de A Gazeta por lá saltou de 3 mil para 100 mil, acumulando mais de 1,8 milhão de curtidas. Para Geraldo Nascimento, editor-chefe do site e também da CBN Vitória, essa marca é resultado de um trabalho estratégico e focado na relação com o público mais jovem.
"É um crescimento importante, consistente e, sobretudo, usando estratégia, desenhada diariamente com base nos assuntos do dia, tendo sempre a missão de informar como pano de fundo. Conquistar esse número num perfil de notícias numa plataforma de entretenimento mostra que há espaço para levar informação qualificada onde a audiência estiver. E levar essa informação para essa audiência mais jovem é mais especial ainda", pontuou Nascimento.
Líder do Núcleo de Distribuição - área responsável por pensar estratégias digitais nas redes sociais para impactar e engajar o público com a produção de notícias da Redação de Jornalismo -, o editor Danilo Meirelles celebra os 100 mil seguidores na rede social. Ele destaca o trabalho do time, sempre focado nas tendências dos usuários e nas notícias mais relevantes do dia, como diferencial para que A Gazeta se mantenha relevante também entre os mais jovens, acostumados aos "virais".
"É uma alegria ter um canal relevante para falar com um público mais jovem. Contamos com o empenho de toda a equipe de Distribuição e contribuições da Redação para atingir esse objetivo. Tivemos boas novidades em relação a essa rede social em 2024; conseguimos parceria com eles para publicação de links nos vídeos e também iniciamos um trabalho junto ao Comercial, com um olhar também estratégico, de relevância e reputação", celebra o editor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados