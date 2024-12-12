A Gazeta atinge 100 mil seguidores e é o maior perfil de notícias do ES no TikTok

Perfil oficial de A Gazeta no TikTok Crédito: Canva

Com uma produção diária de distribuição de conteúdos em vídeos, A Gazeta atingiu, na manhã desta quinta-feira (12), a marca de 100 mil seguidores no TikTok. Isso significa que estamos falando do veículo de notícias do Espírito Santo mais consumido na rede social.

De janeiro até aqui, o número de seguidores de A Gazeta por lá saltou de 3 mil para 100 mil, acumulando mais de 1,8 milhão de curtidas. Para Geraldo Nascimento, editor-chefe do site e também da CBN Vitória, essa marca é resultado de um trabalho estratégico e focado na relação com o público mais jovem.

"É um crescimento importante, consistente e, sobretudo, usando estratégia, desenhada diariamente com base nos assuntos do dia, tendo sempre a missão de informar como pano de fundo. Conquistar esse número num perfil de notícias numa plataforma de entretenimento mostra que há espaço para levar informação qualificada onde a audiência estiver. E levar essa informação para essa audiência mais jovem é mais especial ainda", pontuou Nascimento.

Líder do Núcleo de Distribuição - área responsável por pensar estratégias digitais nas redes sociais para impactar e engajar o público com a produção de notícias da Redação de Jornalismo -, o editor Danilo Meirelles celebra os 100 mil seguidores na rede social. Ele destaca o trabalho do time, sempre focado nas tendências dos usuários e nas notícias mais relevantes do dia, como diferencial para que A Gazeta se mantenha relevante também entre os mais jovens, acostumados aos "virais".