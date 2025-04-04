A Gazeta atinge 1 milhão de seguidores e lança canal sobre bastidores no Instagram

Redação A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Um site com DNA capixaba, que se propõe a conhecer profundamente o Espírito Santo e a falar com quem nasceu aqui esteja onde estiver. Essa fórmula, que guia A Gazeta desde 1928 - e que se consolidou na presença digital do veículo em diferentes plataformas, acaba de render um resultado inédito: A Gazeta acaba de atingir 1 milhão de seguidores no Instagram

Essa marca coloca A Gazeta entre as maiores marcas de notícias do país com presença ativa na rede social da Meta. Para se ter uma dimensão, veículos de abrangência nacional, como O Globo e o Estado de S. Paulo têm, hoje, 3,2 milhões e 2,4 milhões de seguidores na plataforma. Entre veículos de jornalismo regional, A Gazeta só fica atrás da página do mineiro O Tempo (1,2 milhão) e do gaúcho GZH (1,1 milhão).

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O editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento, destaca que a marca de 1 milhão de seguidores é uma resposta ao compromisso da Redação de criar conexões com a audiência, trabalhando para manter o capixaba bem informado sobre o que acontece no Estado.

"Trabalhamos com informação e com o compromisso de manter o capixaba bem informado sobre as coisas do Espírito Santo. Não nos desviamos disso. Há sempre uma preocupação de todo o time com relevância, com autenticidade, com apuração rigorosa, e isso faz diferença num ecossistema de redes sociais de modo geral. É um esforço organizado, planejado diariamente, desde a idealização do conteúdo até a publicação nas nossas plataformas. É muito bom saber que o capixaba nos acompanha nesse trabalho dessa forma", celebra o editor-chefe.

De olho nos bastidores

Responsável pelo Núcleo de Distribuição de A Gazeta - área responsável por pensar as estratégias e formatos dos conteúdos para redes sociais - o editor Danilo Meirelles corrobora a opinião de Geraldo, e revela que as próprias expectativas do time: "Superamos o crescimento de outras páginas de jornalismo e a nossa própria meta, que era alcançar o primeiro milhão de seguidores apenas em julho. Isso significa que o conteúdo de A Gazeta é relevante. Atingir 1 milhão de seguidores é um sinal da confiança das pessoas em nosso conteúdo, mostra como somos relevantes para tantas pessoas".

O editor de Distribuição ainda adianta uma novidade: nesta sexta-feira (04),o Instagram de A Gazeta passará a mostrar para os leitores, também, bastidores das notícias através de um canal de comunicação direta com os seguidores, o "Bastidores de AG".

"Vamos publicar realmente bastidores da nossa redação com o objetivo de aproximar a relação entre os leitores/seguidores e os nossos jornalistas. Vamos postar fotos das reuniões, permitir que eles façam sugestões sobre o conteúdo e, quem sabe, até antecipar assuntos que a nossa redação vai cobrir ao longo do dia, sempre tomando o cuidado com as informações sensíveis", explica Meirelles.