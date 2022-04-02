'A escola deve ler as pequenas aberturas do autista', diz psicanalista

A escola é o primeiro núcleo fora da família, é a primeira sociedade um pouco mais ampla, onde aparecem outras nuances do mundo. Então, se a gente tem um menino extremamente fechadinho, e que a família sabe ou não lidar com isso, quando abre um pouco o mundo dele, ele tem que inventar também o estar nesse mundo, que pode ser ficar quietinho no canto, ficar apartado, e vai depender da formação do professor para ir trazendo. E é isso que a gente faz lá: forma o professor para que ele possa acolher essa criança sem invadir. Se ele souber como essa criança funciona, pelo menos em tese, pode se aproximar dessa ou outra forma para que a criança apareça. Eles têm uma forma de se fazer apresentar que são pequenas nuances de laços com o mundo.