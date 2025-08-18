Home
5 jogos do ES ficam a um número do prêmio milionário da Lotofácil

Uma aposta de Minas Gerais acertou as 15 dezenas, recebendo o prêmio de R$ 1.504.911,32

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:13

Uma única aposta acertou as 15 dezenas do sorteio da Lotofácil, concurso 3471, no último sábado (16). Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai receber R$ 1.504.911,32. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 05- 06 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Já no Espírito Santo, cinco apostas acertaram os 14 dos 15 números da Lotofácil. Dois dos jogos foram feitos na Serra, já os outros três foram realizados em: Colatina, Vila Velha e Vitória. Uma das apostas do município serrano foi feita em forma de bolão, com 5 participantes. Eles receberam R$1.968,45. Já os outros sortudos apostaram de forma simples e ganharam R$1.968,47 cada.

O próximo sorteio acontece na noite desta segunda-feira (18), com prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. Os bilhetes podem ser registrados em qualquer casa lotérica ou pelo site da Caixa.

