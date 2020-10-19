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Manutenção da Cesan

23 bairros na Serra podem ficar sem água

Manutenção da Cesan está prevista para ocorrer das 7 às 17 horas da próxima quarta-feira, 21 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 17:41

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:41

Chuveiro elétrico: um dos maiores vilões da conta de energia
É recomendado que moradores não gastem de forma exagerada e façam uma reserva Crédito: Pixabay
Moradores de 23 bairros da Serra, na Região Metropolitana de Vitória, poderão ficar sem água na próxima quarta-feira (21), das 7 às 17 horas. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que, neste período, vai interligar redes para melhorar o serviço de abastecimento de água no município.
Para minimizar os impactos da suspensão, a Cesan orienta que a população faça uma reserva adequada de água para uso próprio. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

A LISTA DOS BAIRROS

  • Boulevard Lagoa
  • Castelândia
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Bairro das Laranjeiras
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Manguinhos
  • Marbella
  • Ourimar
  • Parque Jacaraípe
  • Portal de Jacaraípe
  • Praia da Valeia
  • Praia de Capuba
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Vila Nova de Colares

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