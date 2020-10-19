23 bairros na Serra podem ficar sem água

Moradores de 23 bairros da Serra, na Região Metropolitana de Vitória, poderão ficar sem água na próxima quarta-feira (21), das 7 às 17 horas. A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) informou que, neste período, vai interligar redes para melhorar o serviço de abastecimento de água no município.
Para minimizar os impactos da suspensão, a Cesan orienta que a população faça uma reserva adequada de água para uso próprio. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
A LISTA DOS BAIRROS
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Bairro das Laranjeiras
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jacaraípe
- Manguinhos
- Marbella
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Portal de Jacaraípe
- Praia da Valeia
- Praia de Capuba
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- São Pedro
- Vila Nova de Colares