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Dia do Servidor e Finados

Veja onde haverá feriado prolongado no fim do mês na Grande Vitória

O Dia do Servidor é celebrado em 28 de outubro, uma quarta-feira, mas três cidades já anunciaram que vão transferir o ponto facultativo para a sexta-feira seguinte  possibilitando uma folga de quatro dias já que em 2 de novembro é feriado de Finados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 14:01

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 14:01

Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas
Sede da Prefeitura de Cariacica, que decidiu mudar o ponto facultativo Crédito: PMC
Veja onde haverá feriado prolongado no fim do mês na Grande Vitória
Três prefeituras da Grande Vitória, a CapitalVila Velha e Cariacica, anunciaram que vão transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, uma quarta-feira, para o dia 30 de outubro, que vai cair na sexta-feira.
Dessa forma, os servidores municipais das duas cidades vão ganhar um feriadão prolongado, já que o ponto facultativo na sexta-feira vai emendar com o fim de semana e com o feriado do Dia de Finados, em 2 de novembro, que será na segunda-feira seguinte.
Mas nem todo mundo vai conseguir esticar essa folga. O ponto facultativo na sexta-feira (30), por enquanto, vai valer apenas nas repartições municipais de Vila Velha, Cariacica e Vitória.
governo do Estado decidiu manter o ponto facultativo na quarta-feira (28) mesmo e afirma que tomou a decisão para evitar aglomerações por conta da Covid-19.

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Prefeitura da Serra ainda está avaliando a possibilidade de transferir a folga dos servidores para o dia 30. Em Guarapari, a prefeitura declarou que ainda não houve discussão sobre alteração na data.
Uma portaria de 30 de dezembro, do Ministério da Economia, com a divulgação do cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2020, prevê a data do Dia do Servidor Público, instituído no governo Getúlio Vargas, em 1937. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também transferiram o ponto facultativo para a sexta-feira seguinte, emendando o dia com o fim de semana e o feriado nacional de Dia de Finados.

PRÓXIMOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

  1. Dia do Servidor Público - Ponto Facultativo no dia 28 de outubro (quarta-feira). Em Vitória e Cariacica, será no dia 30
  2. Finados - Feriado Nacional no dia 2 de novembro (segunda-feira)
  3. Proclamação da República - Feriado Nacional no dia 15 de novembro (domingo)
  4. Véspera de Natal - Ponto Facultativo no dia 24 de dezembro (quinta)
  5. Natal - Feriado Nacional no dia 25 de dezembro (sexta)
  6. Véspera de Ano Novo - Ponto Facultativo no dia 31 de dezembro (quinta)

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