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Leonel Ximenes

O que os padres devem fazer para não serem usados na eleição no ES?

Arcebispo de Vitória orientou os sacerdotes para que não sejam usados politicamente pelos candidatos

Públicado em 

20 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dom Frei Dario Campos falou aos fiéis neste domingo, no primeiro dia do Oitavário
Dom  Dario Campos em missa com os frades franciscanos no Convento da Penha Crédito: Danilo Luca Ferreira Martins
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, orientou os padres no sentido de que sejam prudentes neste período eleitoral e evitem se expor publicamente com os candidatos. Isto inclui não tirar fotos com candidatos a prefeito e vereador, dar entrevistas ou promover apoios a nomes específicos. A orientação foi transmitida pessoalmente pelo prelado aos coordenadores das Áreas Pastorais e ao vigário do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica, padre Kelder Brandão, durante reunião na semana passada.
Preocupado com o que definiu como uma situação de “refém político” para seus sacerdotes, dom Dario também pediu os padres que não divulguem vídeos de candidatos nas redes sociais das respectivas paróquias ou em outros espaços da Igreja Católica: “Pois há possibilidade de promover candidatos com propostas e pensamentos contrários aos valores defendidos pela Igreja”, alerta.
Aos fiéis católicos que atuam em paróquias, pastorais ou ministérios leigos o arcebispo de Vitória orientou para que se afastem dessas atividades, durante o período eleitoral, mas que a comunidade eclesial os receba de volta quando o pleito eleitoral acabar. “Independentemente de se eleitos ou não, que sejam acolhidos novamente para as atividades”, ressaltou dom Dario.
Em relação especificamente ao vereadores, o prelado franciscano recomendou que se evite a promoção de debates, “pois não há garantias de dar o mesmo espaços para todos os que disputam o pleito”.

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Responsável pelo Vicariato, padre Kelder elogiou a iniciativa de d. Dario e dos demais bispos no ES, de orientar os fiéis neste período eleitoral. “Além de fazer uma análise de conjuntura, os bispos estabelecem princípios que orientam os católicos na hora de escolher os candidatos, da mesma maneira que estabelecem orientações claras sobre a missão dos padres, dos diáconos e dos leigos evitando desta forma que a Igreja seja aparelhada por políticos ou partidos.”
O sacerdote manifestou uma preocupação especial com o acirramento do debate político nas comunidades. Para ele, é preciso união: “No momento em que o país se encontra dividido com polos ideológicos muito distintos, a Igreja precisa se manter unida em torno dos princípios universais que lhe são muito caros, a partir da Doutrina Social da Igreja, como o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Esses princípios são fundamentais para o estabelecimento de uma ordem social justa e democrática”, destacou.
Por fim, padre Kelder afirma que a Igreja Católica age corretamente em apontar princípios e não assumir posições políticas de candidatos: “As orientações dos bispos do Espírito Santo são muito evidentes no que diz respeito aos princípios que devem orientar o voto dos católicos, sem, contudo, assumir uma ou outra bandeira partidária, mas cravando uma cunha entre o voto que pode construir uma cidade mais humana, justa e inclusiva e o voto que pode acabar de destruir o pouco que resta de urbanidade no nosso Estado”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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