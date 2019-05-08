Bispos católicos contestam bandeiras de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PSL), contesta bandeiras do governo dele. Principal entidade da Igreja Católica no Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou nesta terça-feira (7) uma mensagem em que, sem mencionar diretamente o presidente(PSL), contesta bandeiras do governo dele.

Os líderes católicos, reunidos em Aparecida (SP) para uma assembleia que começou na quarta-feira (1º), atacaram pontos como o estímulo ao liberalismo econômico, a ausência de medidas eficazes para combater o desemprego, o corte de verbas para a área da educação, a extinção de conselhos de participação da sociedade, a flexibilização das regras sobre armas e a interferência em terras indígenas e quilombolas.

Também se colocaram contra a criminalização dos defensores de direitos humanos e pregaram o combate a qualquer tipo de discriminação, preconceito e ódio.

Os problemas apontados pelos bispos fazem parte do documento "Mensagem da CNBB ao povo brasileiro" e se somam a uma nota divulgada na semana passada com ressalvas ao projeto de reforma da Previdência defendido pelo Planalto.

Mensagem dos bispos da CNBB Crédito: Divulgação/CNBB

A instituição eleva o tom dos reparos ao governo depois de concluir a eleição de sua nova cúpula, que aponta para uma gestão de continuidade, com membros da ala considerada progressista da igreja. O texto divulgado nesta terça foi aprovado pelos mais de 300 bispos que participaram da assembleia.

No manifesto, a CNBB afirma que "a crise ética, política, econômica e cultural tem se aprofundado cada vez mais no Brasil" e que "a opção por um liberalismo exacerbado e perverso, que desidrata o Estado quase ao ponto de eliminá-lo, ignorando as políticas sociais de vital importância para a maioria da população, favorece o aumento das desigualdades e a concentração de renda em níveis intoleráveis".

Esse cenário, na visão dos bispos, torna "os ricos mais ricos à custa dos pobres cada vez mais pobres".

Ainda na seara econômica, a carta diz que "o crescente desemprego, outra chaga social", que alcança o patamar de 13 milhões de afetados, "mostra que as medidas tomadas para combatê-lo, até agora, foram ineficazes".

Além disso, segue o comunicado, "é necessário preservar os direitos dos trabalhadores". Na semana passada, além de questionar as mudanças no sistema de aposentadorias, a conferência afirmou que a reforma trabalhista concretizada pela gestão Michel Temer (MDB) agravou o desemprego.

"As necessárias reformas política, tributária e da Previdência só se legitimam se feitas em vista do bem comum e com participação popular", assinala a carta, observando que "nenhuma reforma será eticamente aceitável se lesar os mais pobres".

Em outro ponto, os bispos reclamam da violência, do aumento do feminicídio e da situação das cadeias, repudiam "a criminalização daqueles que defendem os direitos humanos" e fazem referência a uma das promessas de campanha de Bolsonaro, a facilitação do acesso a armas.

"O verdadeiro discípulo de Jesus terá sempre no amor, no diálogo e na reconciliação a via eficaz para responder à violência e à falta de segurança, inspirado no mandamento 'Não matarás' e não em projetos que flexibilizem a posse e o porte de armas."

Também entrou no radar dos integrantes da CNBB "a ameaça aos direitos dos povos indígenas assegurados na Constituição de 1988", com o que chamam de "mercantilização das terras indígenas e quilombolas".

Em outro ponto da mensagem, os líderes católicos reivindicaram um cuidado especial com a educação, "gravemente ameaçada com corte de verbas, retirada de disciplinas necessárias à formação humana e desconsideração da importância das pesquisas". O MEC determinou um congelamento orçamentário que atinge desde o ensino infantil até a pós-graduação.

Numa contraposição ao ato de Bolsonaro que extingue conselhos, os bispos afirmam: "Instâncias que possibilitam o exercício da democracia participativa, como os conselhos paritários, devem ser incentivadas e valorizadas, e não extintas, como estabelece o decreto 9.759/2019".

Os colapsos em barragens da Vale (chamados na nota de crimes) também foram lembrados, em meio ao alerta de que o lucro não pode se sobrepor às vidas humanas e que "tanto as atividades mineradoras e madeireiras quanto o agronegócio precisam rever seus conceitos de progresso, crescimento e desenvolvimento".

São exemplo de uma economia que privilegia o dinheiro "os crimes ocorridos em Mariana e Brumadinho, com o rompimento das barragens de rejeitos de minérios".

Sobre a corrupção, a entidade diz que "é uma das causas da pobreza e da exclusão social", por desviar recursos de áreas básicas.

"Queremos uma sociedade cujo desenvolvimento promova a democracia, preze conjuntamente a liberdade e a igualdade, respeite as diferenças, incentive a participação dos jovens, valorize os idosos, ame e sirva os pobres e excluídos, acolha os migrantes, promova e defenda a vida em todas as suas formas e expressões, incluído o respeito à natureza, na perspectiva de uma ecologia humana e integral", escrevem os membros da organização.