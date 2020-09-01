Padres de Colatina aparecem em vídeo fazendo “farra”; bispo diz que vai apurar

Um vídeo com padres de Colatina
cantando e se divertindo em meio a cervejas está dando o que falar na redes sociais, principalmente em grupos ligados à Igreja Católica
. À coluna, o bispo de Colatina, d. Joaquim Wladimir Lopes Dias
, afirmou, em nota oficial, que “a Diocese de Colatina está ciente do vídeo e apurando o ocorrido” e que “serão tomadas as medidas cabíveis a respeito”.
Segundo a coluna apurou, a festa em petit comité foi realizada domingo (30), após as missas noturnas, na Casa Sacerdotal da diocese que fica no bairro Colúmbia. O local é muito usado pelos sacerdotes às segundas-feiras, dia de folga pastoral, e pelos padres mais idosos, para repouso.
Na festinha, estão presentes, segundo apurou a coluna, cinco padres e um diácono transitório (que será padre em pouco tempo). Fontes da diocese informam que d. Wladimir recebeu o vídeo na segunda-feira (31), não gostou do que viu e deve conversar com cada um deles. Ainda mais nesta época de pandemia, em que a própria Igreja Católica recomenda distanciamento social para enfrentar a Covid-19
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Os padres e os diáconos cantam uma música que está sendo executada numa pequena caixa de som ao lado de 10 garrafas de cerveja devidamente consumidas.