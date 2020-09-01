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Leonel Ximenes

Padres de Colatina aparecem em vídeo fazendo “farra”; bispo diz que vai apurar

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, cinco sacerdotes e um diácono cantam e bebem cervejas numa casa de descanso da diocese

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:31

Públicado em 

01 set 2020 às 17:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um vídeo com padres de Colatina cantando e se divertindo em meio a cervejas está dando o que falar na redes sociais, principalmente em grupos ligados à Igreja Católica. À coluna, o bispo de Colatina, d. Joaquim Wladimir Lopes Dias, afirmou, em nota oficial, que “a Diocese de Colatina está ciente do vídeo e apurando o ocorrido” e que “serão tomadas as medidas cabíveis a respeito”.
Segundo a coluna apurou, a festa em petit comité foi realizada domingo (30), após as missas noturnas, na Casa Sacerdotal da diocese que fica no bairro Colúmbia. O local é muito usado pelos sacerdotes às segundas-feiras, dia de folga pastoral, e pelos padres mais idosos, para repouso.
Padres na festinha na casa de repouso da Diocese de Colatina
Os padres na festinha na casa de repouso da Diocese de Colatina Crédito: Reprodução de vídeo
Na festinha, estão presentes, segundo apurou a coluna, cinco padres e um diácono transitório (que será padre em pouco tempo). Fontes da diocese informam que d. Wladimir recebeu o vídeo na segunda-feira (31), não gostou do que viu e deve conversar com cada um deles. Ainda mais nesta época de pandemia, em que a própria Igreja Católica recomenda distanciamento social para enfrentar a Covid-19.

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Os padres e os diáconos cantam uma música que está sendo executada numa pequena caixa de som ao lado de 10 garrafas de cerveja devidamente consumidas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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