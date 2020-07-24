Um bispo no ES e outros 8 no país pegaram Covid; dois morreram

Dois morreram, ambos no Nordeste: d. Aldo Pagotto, arcebispo emérito da Paraíba, e d. Henrique Soares, bispo de Palmares (PE), de 57 anos, que morreu no sábado passado (18).
Contraíram a Covid, mas já estão curados os bispos d. Juarez Souza da Silva (Parnaíba/PI); d. Alberto Taveira Corrêa (Belém/PA) e d. Antônio de Assis Ribeiro (bispo auxiliar de Belém/PA).
Estão em recuperação, além de d. Vladimir, os bispos d. Ailton Menegussi (Crateús/CE) , que é capixaba de Nova Venécia; d. Plínio José da Luz (Picos/PI) e Vítor Agnaldo de Menezes (Propriá/SE).
Segundo a assessoria de d. Vladimir, ele está isolado desde segunda-feira passada, quando o seu teste para a Covid-19
deu resultado positivo. Se tudo continuar correndo bem, a quarentena do bispo de Colatina dele deve se encerrar nesta semana.