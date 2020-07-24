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Leonel Ximenes

Um bispo no ES e outros 8 no país pegaram Covid; dois morreram

D. Joaquim Wladimir Lopes Dias, de Colatina, diagnosticado com a doença há pouco mais de uma semana, está se recuperando bem

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

D. Vladimir deve sair do isolamento total nesta semana
D. Vladimir deve sair do isolamento total nesta semana Crédito: Diocese de Colatina
A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a cúpula da Igreja Católica no país. Nove bispos já contraíram a doença, inclusive o de Colatina, d. Joaquim Wladimir Lopes Dias, que está na fase de recuperação da doença.
Dois morreram, ambos no Nordeste: d. Aldo Pagotto, arcebispo emérito da Paraíba, e d. Henrique Soares, bispo de Palmares (PE), de 57 anos, que morreu no sábado passado (18).
Contraíram a Covid, mas já estão curados os bispos d. Juarez Souza da Silva (Parnaíba/PI); d. Alberto Taveira Corrêa (Belém/PA) e d. Antônio de Assis Ribeiro (bispo auxiliar de Belém/PA).
Estão em recuperação, além de d. Vladimir, os bispos d. Ailton Menegussi (Crateús/CE) , que é capixaba de Nova Venécia; d. Plínio José da Luz (Picos/PI) e Vítor Agnaldo de Menezes (Propriá/SE).

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Segundo a assessoria de d. Vladimir, ele está isolado desde segunda-feira passada, quando o seu teste para a Covid-19 deu resultado positivo. Se tudo continuar correndo bem, a quarentena do bispo de Colatina dele deve se encerrar nesta semana.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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