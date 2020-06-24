Seminaristas expulsos pedem ao bispo de São Mateus para voltarem ao seminário

Wilson e Pablo deixaram o seminário da Diocese de São Mateus no dia 22 de abril Crédito: Fotos do leitor

Os dois seminaristas que foram expulsos da Diocese de São Mateus , no dia 22 de abril, enviaram uma carta ao bispo Paulo Bosi Dal’bó , no último dia 4, pedindo que ele revogue a medida e os reintegre ao seminário.

Wilson Rodrigues Nascimento, de 20 anos, e Pablo Antunes Colle, de 27, dizem que foram excluídos pelo reitor do seminário, padre Elder Malovini Miossi, por se recusarem a participar de aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus

Os dois jovens estavam se preparando para se tornarem padres e cursavam a segunda etapa de formação, na unidade do Seminário Maior da Diocese de São Mateus, no bairro Manoel Plaza, na Serra

Segundo Wilson, o documento foi encaminhado ao prelado por sugestão da Defensoria Pública do ES , a quem recorreram. No ofício, os ex-seminaristas argumentam que a decisão de desligamento deles foi tomada exclusivamente pelo reitor do seminário sem consulta a dom Paulo.

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Pablo e Wilson também apontam na longa carta que a pandemia de Covid-19 continua: “Trata-se de um vírus letal contra o qual não há remédio ou vacina, e que o isolamento social e a permanência em casa são os mais poderosos remédios neste momento, conforme argumentam incansavelmente os cientistas, o Ministério da Saúde do Brasil , líderes e chefes de Estado de todo o planeta e a Organização Mundial da Saúde (OMS) ”.

No final do documento, os dois expressam ao bispo de São Mateus o desejo de retornarem ao seminário e criticam o reitor. “As partes que vos escrevem em nenhum momento solicitaram desligamento do processo formativo. A decisão partiu do reitor padre Elder Malovini Miossi num rompante de raiva contra desafetos subordinados. Nós temos o profundo desejo de continuar no processo formativo da Diocese de São Mateus da qual integramos”, apelam.

Wilson Nascimento, que voltou a morar com a mãe em Boa Esperança , no Noroeste do Estado, diz que, formalmente, não recebeu nenhum documento com o registro do desligamento do seminário maior.

“Não existe nada. Não temos ciência da existência de nenhum documento formal. Não assinamos nada. Até porque partiu do padre a decisão e não do bispo, que é o responsável primeiro pela formação”, afirma. Ele diz que não descarta entrar com uma ação na Justiça para pedir sua reintegração ao seminário.

O QUE DIZ O BISPO