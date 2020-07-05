“Assassinato foi um recado para a sociedade”, diz filho de Maria Nilce

Famosa por ter uma escrita afiada e cheia de personalidade, Maria Nilce conquistou alguns desafetos na alta sociedade capixaba. Foi assassinada no dia 5 de julho de 1989, quando chegava à Academia Corpo e Movimento, na Praia do Canto, Vitória, com a filha Mila. Ao sair do carro, foi abordada pelo primeiro pistoleiro, que realizou um disparo, mas a arma falhou. Ela fugiu e acabou sendo alcançada pelo segundo executor, que a matou com três disparos.