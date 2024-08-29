Tokenização vai permitir que agricultor use seu produto como moeda, diz especialista

A tecnologia está cada vez mais presente nas propriedades rurais, seja ajudando na produtividade do plantio e colheita seja nas escolhas das melhores práticas agrícolas. Mas, além do dia a dia das atividades, a inovação também promete revolucionar o campo no quesito financeiro, com a tokenização.
Esse foi o assunto da palestra que encerrou, nesta quinta-feira (29), as conversas no auditório principal no segundo dia do TecnoAgro 2024
, evento promovido pela Rede Gazeta
no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Anderson Nacaxe, especialista em Inovação Financeira e Blockchain da ABToken, falou sobre como será possível no futuro fazer poupança com qualquer commodity produzida por determinada propriedade e criar também a moeda que seja mais relevante para o agricultor.
No caso do campo, os ativos a serem transformados em tokens são a produção de café, soja, milho e mamão. A metodologia permite também o fracionamento das propriedades, possibilitando acesso a investidores.
A tecnologia permite que agricultores, além de venderem a safra de modo mais simples, possam atestar a qualidade e procedência da produção pela rastreabilidade garantida pelo blockchain. Na prática, funciona assim: os tokens lastreados em commodities representam a quantidade de uma produção agrícola ou parte da propriedade. Assim, o agricultor pode tokenizar sua safra e vender de forma antecipada aos investidores.
Dessa forma, no futuro, Anderson Nacaxe explica que será possível fazer poupança com qualquer commodity, criando a moeda que seja mais relevante para o produtor. Se tem ampla produção de café, por exemplo, ele pode fazer negociações com esses ativos digitais.
Para Anderson, com a tokenização, será possível comprar café e pagar com café. Ele explica que isso vai funcionar como um movimento chamado na economia de anticíclico de inflação. O especialista lembra que, na época da hiperinflação, quando se achava que o preço ia subir, as pessoas recebiam salário e corriam para o supermercado para comprar o máximo possível de produtos. Quanto mais gente consumindo, mais o preço sobe, entrando em um ciclo vicioso, até que seja interrompido.
"Nesse novo ambiente, se eu acho que o preço do etanol ou do café vai subir, vou e compro na origem, diretamente do produtor. Estou mudando o consumo, estimulando a produção e o equilíbrio de novo. Essa tecnologia vem para trazer uma confiança plena no mundo digital. E o futuro dela é justamente poder fazer poupança em qualquer commodity ou em qualquer ativo real. De uma maneira fácil e direta, vamos poder comprar café com café. Eu vou poder comprar picanha com a arroba de boi", afirma.
Outro exemplo é a possibilidade de desenvolver a moeda própria, em torno do seu produto principal. "O fornecedor que aceita token como pagamento já anuncia o preço em soja. E, ao anunciar o preço em soja, tenho uma economia que gira em torno da 'moeda soja'. Uma vez que ele faz essa compra e transfere as carteiras digitais de soja para o fornecedor, o produtor fica com o bem e esse fornecedor que não necessariamente quer a soja como pagamento pode descontar com um provedor de dividendos. Tudo isso para garantir que o produtor possa viver numa economia com a moeda mais relevante para ele", detalha.
Anderson conta que hoje os tokens já são usados e aceitos na compra de equipamentos agrícolas. Na prática, o produtor troca sacas de soja, por exemplo, pelo equipamento que precisa. E quem vendeu o maquinário pode transformar aquele ativo em dinheiro, como se fosse um cheque quando era descontado antigamente. Uma comercialização que, segundo ele, será cada vez mais comum no futuro do agro.