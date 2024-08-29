Tendências do agro capixaba: rastreabilidade e sustentabilidade guiam o futuro do setor

Tecnoagro 2024 - Tendências do agronegócio capixaba Crédito: Isabelle Braconnot

Rastreabilidade, sustentabilidade e acesso ao conhecimento, são apontados como principais tendências no agro capixaba em painel realizado no TecnoAgro 2024, nesta quarta (28), na Serra.

De olho no passado e mirando no futuro do agronegócio como foco da conversa, o painel contou com a participação do diretor geral do Incaper, Antônio Elias Souza da Silva, do CEO da Natercoop, Marcelino Bellardt e da antiga apresentadora e editora do Jornal do Campo Claudia Gregório, que esteve à frente do programa por 35 anos.

O encontro marcou a celebração dos 45 anos do Jornal do Campo, programa que acorda os capixabas nas manhãs de domingo na TV Gazeta. A mediação do bate-papo foi comandada pela jornalista e apresentadora Gabriela Ribeti.

Transparência para o consumidor

O diretor do Incaper explica que a rastreabilidade no campo é uma prática essencial na agricultura, pois garante ao consumidor a transparência, segurança alimentar e a qualidade dos produtos. “Não basta ter produtividade e qualidade se não tiver sustentabilidade. Além disso, o consumidor agora quer saber todo o processo que levou para o produto chegar ao mercado. Hoje em dia, a parte socioambiental é muito importante”, destacou.

Crescimento sustentável

O diretor do Incaper destacou, também, o pilar “Sustentabilidade”, um eixo que marcará o futuro da produção agrícola. Antônio Elias destacou três fatores fundamentais:

Econômico: o plantio deve ser economicamente sustentável para as famílias produtoras. Para isso, é necessário ter boas práticas de colheita e pós-colheita, realizar análises e técnicas de conservação do solo, combate à parasitas e rastreabilidade da produção.

Ambiental: as práticas de plantio devem respeitar as leis ambientais, proteger a biodiversidade e as nascentes de água. Além disso, os produtores devem regularizar a gestão de resíduos da produção.

Social: as famílias envolvidas no plantio devem ter acesso à direitos básicos, como educação e saúde. As condições trabalhistas dos envolvidos no processo produtivo também é um fator determinante.

Tecnoagro 2024 - tendências do agronegocio capixaba Crédito: Isabelle Braconnot

O papel da comunicação

Ao longo de pouco mais de quatro décadas no ar, o Jornal do Campo trabalhou temáticas em prol do desenvolvimento no campo e na sustentabilidade, em parceria com pesquisadores e os próprios produtores.

Claudia Gregório, que comandou o programa por 35 anos, relembra que sempre houve o cuidado de ouvir o produtor para entender suas dificuldades e buscar respostas. “Sempre fomos muito bem recebidos nas propriedades, o que reflete o compromisso com o homem e a mulher do meio rural. Muitas histórias que contamos, como métodos diferenciados de cultivo do café, ganharam destaque na mídia nacional”, diz.

Bellardt complementou enfatizando que a união dos institutos de pesquisa, cooperativas e meios de comunicação, potencializa o crescimento do agronegócio no Espírito Santo, setor que hoje é responsável por 30% do PIB Estadual. “Esse conjunto de forças de várias entidades faz com que o agro no ES, no Brasil, se fortaleça. Crescendo o mercado do espírito santo nacionalmente e internacionalmente”, finalizou.