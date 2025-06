Sul do ES

Caso de gripe aviária é investigado em ave doméstica em Alegre

Em todo o país, são sete casos em investigação de influenza aviária em vários estados; em nenhum dos casos as aves são de granjas comerciais

Publicado em 7 de junho de 2025 às 14:53

Galinhas: as granjas capixabas produzem 15 milhões de ovos por dia, gerando cerca de 37,5 milhões de dúzias por mês. Crédito: Leandro Fidelis/Coopeavi/Divulgação

Um caso suspeito de gripe aviária está sendo investigado no Espírito Santo. Segundo informações do painel Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a investigação em curso ocorre no município de Alegre, no Sul do Estado, e trata-se de uma galinha doméstica, ave de subsistência. Não há investigações no Estado sobre casos em granjas comerciais.>

Segundo informações do Mapa, sobre o caso em Alegre já foi feita coleta de amostras, mas ainda sem resultado laboratorial conclusivo. No geral, incluindo esse caso, o Brasil conta com sete suspeitas de aves infectadas com a influenza aviária, de acordo com a atualização feita às 13 horas deste sábado (7).>

Entre as suspeitas em criações domésticas estão episódios envolvendo galinhas de subsistência também nos municípios de Itaituba (PA), Campinápolis (MT), Novo Cruzeiro (MG).>

Já entre os casos em aves silvestres, estão as investigações em Santo Antônio do Monte (MG), com um pombo; Florestal (MG), com um carcará; e em Angra dos Reis (RJ), com um albatroz-de-sobrancelha.>

Depois da confirmação do caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, o Espírito Santo tomou medidas para reforçar as ações de vigilância contra a doença, com foco na proteção da avicultura comercial capixaba.>

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca(Seag) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) foram procurados, mas não deram retorno.>

Ações no ES

O Espírito Santo é um dos maiores produtores de aves do país e, desde antes da confirmação do caso no Sul, no início de maio, o Estado já havia prorrogado por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária. Foi a quarta prorrogação do decreto estadual, publicado pela primeira vez em julho de 2023.>

A medida visa a reforçar as ações de vigilância e prevenção à doença, com foco na proteção da avicultura comercial capixaba — atividade estratégica para a geração de emprego, renda e abastecimento de alimentos.>

O Brasil já confirmou 171 casos de influenza aviária: 167 em animais silvestres (163 em aves e 4 em leões-marinhos), 3 em criações de subsistência e 1 em granja comercial, registrado em Montenegro (RS), em maio.>

