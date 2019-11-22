Capixabas ganham prêmios de melhores cafés do Brasil

Os cafés capixabas, mais uma vez, brilharam como os melhores do país. O Espírito Santo conquistou as principais colocações no ranking do café arábica, conilon e FairTrade (comércio justo) no Coffee Of The Year (COY) 2019. Os grãos vêm de diferentes regiões do Estado e confirmam mais uma vez o valor do trabalho dos produtores.
A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22), no Expominas, em Belo Horizonte (MG), durante a Semana Internacional do Café (SIC). Mais de 500 amostras de cafés, arábica e conilon, concorrem ao troféu de melhor do Brasil. Dos 35 produtores que foram para a final do concurso, dez eram do Espírito Santo. Os melhores cafés do país foram escolhidos por voto popular.
Na categoria melhor café conilon, a produtora Neuza Maria da Silva de Souza de Muqui ficou em primeiro lugar, tornando-se bicampeã na modalidade. Já no arábica, o agricultor de Brejetuba Leidiomar Moreira Menegueti foi vice campeão pelo Estado.
Na noite anterior o Espírito Santo já havia fechado o pódio na categoria conilon do 5º Torneio de Café Fair Trade (comércio justo) do Brasil. Luiz Claudio de Souza, produtor de café conilon em Muqui, foi o primeiro colocado. Aliciana de Castro Mauri, de Jerônimo Monteiro e Daiana Souza Carrari, de Muqui, ambas do Pó de Mulheres, ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.
Outra premiação recebida pelo Estado foi para o agricultor Sivanius Kutz, que cultiva arábica em Itarana. Ele foi o primeiro colocado na categoria café descascado do concurso Nosso Café, promovido pela empresa Yara.
CAFÉ ARÁBICA - COY 2019
1° Sítio Recanto dos Tucanos, Caparaó (MG)
2° Leidiomar Moreira Menegueti - Sítio Rancho Dantas, Brejetuba (ES)
3° Gislene da Silva Portilho - Fazenda Alvorada, Luisburgo (MG)
4º José Emílio Magro - Sírio Jóia da Forquilha, Caparaó (ES)
5º Márcio Alves de Oliveira - Fazenda Uaimii (MG)
6º André Campos - Fazenda São João Grande, Presidente Olegário (MG)
7° Sivanius Kutz - Fazenda Kuts, Itarana (ES)
8º Cedro do Carmo Morineau Fornari - Sítio Refúgio do Cedro, Iúna (ES)
9º Lucas Lancha Mei Alves de Oliveira - Fazenda Bom Jesus, Cristais Paulista (SP)
10° Neusa Venturim Pansini - Sítio Indaia, Venda Nova do Imigrante (ES)
CAFÉ CONILON - COY 2019
1° Neuza Maria da Silva de Souza - Sítio Grãos de Ouro, Muqui (ES)
2° Dione Mendes Bento - Sítio Rio Limão (RO)
3° Giovanio Cesar Sering - Sítio Sering, Itarana (ES)
4° Gustavo Sturm - Fazenda Bom Retiro, Teixeira de Freitas (BA)
5° Wilson Nakodah Surui - Aldeia Kabaney, Cocal (RO)
FAIR TRADE - COY 2019
1° Luiz Claudio de Souza - Muqui (ES)
2° Aliciana de Castro Mauri - Jerônimo Monteiro (ES)
3° Daiana Souza Carrari - Muqui (ES)
CAFÉ DESCASCADO - "NOSSO CAFÉ"
1º Sivanius Kutz, produtor de arábica em Itarana (ES)